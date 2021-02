Boeing 737 MAX je späť, v Európe má za sebou prvý komerčný let

Stroje boli uzemnené takmer dva roky.

17. feb 2021 o 12:59 TASR

BRUSEL. Boeing 737 MAX sa vrátil do prevádzky v Európe, keď absolvoval prvý komerčný let po takmer dvojročnom uzemnení.

Lietadlo spoločnosti TUI fly Belgium absolvovalo v stredu ráno let z Bruselu do Malagy, ako potvrdila napríklad Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol). Bol to prvý komerčný let Boeingu 737 MAX v Európe.

Tieto stroje nemohli lietať od marca 2019. Dôvodom boli dve nehody, pri ktorých zahynulo celkovo 346 ľudí.

Hlavným dôvodom nešťastí bol chybný softvér riadenia. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) po rozsiahlej analýze úprav povolila návrat Boeingu 737 MAX do prevádzky v Európe koncom januára.

Koncom roka 2020 obnovili komerčné lety so strojmi Boeing 737 MAX aerolínie v USA a Brazílii.

Česká letecká spoločnosť SmartWings uviedla, že začne s týmto strojom lietať ešte tento mesiac a že by do leta chcela vrátiť do prevádzky všetky svoje lietadlá 737 MAX.

Skupina Icelandair Group plánuje opäť začať lietať s Boeingami 737 MAX počas jari.