Budaj chce 50-percentnú bezzásahovosť v národných parkoch, prosí o podporu návrhu

Na britskom portáli skončili slovenské národné parky ako tretie najkrajšie v Európe.

17. feb 2021 o 11:45 TASR

BRATISLAVA. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) prosí o podporu návrhu 50-percentného bezzásahového územia vo všetkých národných parkoch na Slovensku. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti s tým, že slovenské národné parky sa umiestnili na treťom mieste v hodnotení najkrajších národných parkov v Európe na medzinárodnom portáli.

Budaj žiada verejnosť a aktivistov, aby apelovali na politikov a podporili to, aby sa národné parky stali samostatnými právnymi subjektmi. Mali by tak podľa ministra vlastný program a víziu a nadobudli správu nad prírodninami, ktoré sú na ich území, a to predovšetkým nad lesmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Ak máme niekde vyhlásený národný park a tam sa veselo rúbe hlava nehlava, tak je to naozaj veľká prehra ochrany prírody," poznamenal Budaj. Dodáva, že regióny by sa tak povzniesli sociálne aj kultúrne.

"Verím, že iniciatíva ministerstva životného prostredia, ktorú znovu a znovu dávame na stôl, bude nakoniec úspešná," podotkol šéf envirorezortu.

Britský webový portál saveoneenergy.com umiestnil Dánsko na prvé miesto ako krajinu s najkrajšími národnými parkami v Európe. Druhé miesto získalo Slovinsko. Slovensko získalo tretie miesto a za najkrajší slovenský národný park portál určil Muránsku planinu.