Gazprom vyviezol vlani pre pandémiu menej plynu do Európy

Ruský energetický gigant generuje veľkú časť svojich príjmov z vývozu do Európy.

16. feb 2021 o 10:41 TASR

MOSKVA. Ruský energetický gigant Gazprom oznámil pokles vývozu do Európy v roku 2020, keď sa dopyt v energetickom priemysle aj ceny znížili v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Gazprom, ktorý do exportu do Európy zahŕňa aj Turecko, uviedol, že jeho vývoz týmto smerom v roku 2020 medziročne klesol o 12,1 % na 174,97 miliardy metrov kubických (m3) v porovnaní so 198,97 miliardami m3, ktoré vyviezol do Európy v roku 2019.

Napriek poklesu bol tento export nakoniec vyšší ako prognóza Gazpromu na rok 2020, v ktorej predpokladal vývoz 166,6 miliardy m3 plynu do Európy.

Ruský energetický gigant generuje veľkú časť svojich príjmov z vývozu do Európy, najmä do západnej. Jeho hlavným odberateľom je Nemecko, kam sa import plynu v roku 2020 oproti predchádzajúcemu roku znížil o 14 %.

A zatiaľ čo dopyt po ruskom plyne vlani zasiahla pandémia, plány Gazpromu na zvýšenie vývozu do Európy zmarila aj neistota ohľadom takmer dokončeného plynovodu Nord Stream 2 medzi Ruskom a Nemeckom.

Vlani v decembri sa práce na potrubí v nemeckých vodách obnovili po takmer ročnej prestávke pre hrozbu amerických sankcií.

Spojené štáty a niekoľko európskych krajín vrátane Poľska výstavbu plynovodu kritizujú a argumentujú, že sa tak zvýši závislosť Nemecka a Európskej únie od dodávok plynu z Ruska.