Za prvý týždeň inšpektori nenašli žiadne nedostatky pri umožňovaní home office

15. feb 2021 o 16:23 TASR

BRATISLAVA. Za prvý týždeň kontrol, či firmy umožňujú prácu z domu tým zamestnancom, ktorých to charakter práce dovoľuje, inšpektori skontrolovali viac ako 300 zamestnancov v takmer 50 subjektoch. Nenašli žiadne nedostatky, ktoré sa týkali poskytovania práce formou home office.

V šiestich prípadoch inšpektori odhalili podozrenie z pochybenia v oblasti BOZP. Zatiaľ však nenavrhli ani neudelili žiadne sankcie.

Pre TASR to zhrnul hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš.

"V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že inšpekcie stále nie sú ukončené. Inšpektori práce v súčasnosti vyhodnocujú všetky podklady získané počas výkonu inšpekcie práce," poznamenal Kerekeš.

Vláda nariadila home office

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) oznámil 3. februára, že počnúc 8. februárom budú inšpektori práce preverovať, či firmy umožňujú svojim zamestnancom, ktorí nemusia byť fyzicky v práci, home office.

Vláda priamo nariadila firmám, aby to umožnila všetkým zamestnancom, ktorých charakter práce to dovoľuje.

"Zistili sme, že bolo veľa takých prípadov, kde zjavne zamestnanec nejakú účtovnícku prácu mohol robiť z domácnosti, takže jednoducho, všetky tieto podnety budeme preverovať," povedal vtedy Krajniak s prosbou na občanov, že pokiaľ majú pocit, že môžu pracovať z domu a zamestnávateľ im to neumožní, nech sa obrátia na rezort práce.

Pokuta až do 100-tisíc eur

Národný inšpektorát práce následne oznámil, že inšpektori budú kontroly realizovať vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Ako avizovali inšpektori, prioritne sa zameriavajú na aktuálne podnety zamestnancov, ako aj na zamestnávateľov v rizikových oblastiach, kde je vyššia pravdepodobnosť závažných nedostatkov a nesystematického prístupu k BOZP.

"Sankcie za zistené porušenia budú udeľované v zmysle zákona o inšpekcii práce, pričom inšpektoráty práce budú prihliadať na mieru závažnosti porušenia a jeho prípadné následky," uviedol v tom čase Kerekeš.

Advokátska kancelária Ružička and Partners vyčíslila, že za zistené porušenie povinností firmám hrozia pokuty až do výšky 100-tisíc eur, resp. v prípadoch opakovaného alebo závažného porušenia povinností až do výšky 200-tisíc eur.