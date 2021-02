Obchodovanie na bratislavskej burze končí aj Chemolak

Bratislavskú burzu opúšťa ďalší emitent.

14. feb 2021 o 13:13 SITA

BRATISLAVA. Bratislavskú burzu opúšťa ďalší emitent. Akcie z Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) totiž sťahuje spoločnosť Chemolak. V roku 2019 sa pritom rozhodli svoje akcie z burzy stiahnuť aj Prima banka, Slovnaft, či Union poisťovňa. Vlani tak urobila aj VÚB banka.

Ponuka titulov na bratislavskej burze podľa analytikov nie je pre investorov zaujímavá a likvidita je veľmi nízka, čo pre veľkých hráčov znamená vyššie riziko, ktoré však nechcú podstupovať. Preto sa obzerajú po možnostiach v zahraničí.



V prípade Chemolaku ide cez 500-tisíc akcií s menovitou hodnotou jednej akcie vyše 33 eur. Podnik tak prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Mimoriadne valné zhromaždenie firmy, ktoré sa konalo koncom januára, taktiež dalo súhlas na nadobudnutie vlastných akcií do majetku v počte 20-tisíc kusov. Stanovili lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami firmy na burze, počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 5 eur za jednu akciu.



História spoločnosti Chemolak siaha do roku 1883. Do Obchodného registra SR bola zapísaná v roku 1992. V predmete podnikania má výrobu farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, či impregnačných prostriedkov, ale aj výrobu pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných lakov či nástrekových hmôt.