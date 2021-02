Zo sporu Číny a Austrálie ťažia vinári z Južnej Afriky

Konflikt zvýšil podporu aj pre africký ťažobný sektor.

13. feb 2021 o 13:15 TASR

KAPSKÉ MESTO. Pre juhoafrických producentov vína ako Vergenoegd Löw mohla pandémia nového koronavírusu znamenať úplnú katastrofu, záchranné lano im však nečakane hodil obchodný konflikt medzi Čínou a Austráliou.

Spor vypukol potom, ako Austrália v apríli minulého roka vyzvala na medzinárodné vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu, ktorý sa rozšíril zo strednej Číny. Peking reagoval v novembri uvalením vysokých, vyše 200-percentných dovozných ciel na austrálske vína.

Tento krok znamenal nečakanú podporu pre afrických producentov. "Teraz máme šancu na podstatne väčší objem vývozu," povedal Shaun McVey, marketingový manažér zo spoločnosti Vergenoegd Löw, ktorá podpísala s Čínou novú dohodu.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Namiesto troch až štyroch kontajnerov ročne máme možnosť dodať 15 až 20 kontajnerov," dodal. Ako uviedlo združenie juhoafrických producentov vína Wines of South Africa, export z Južnej Afriky do Číny vyskočil v posledných troch mesiacoch o 50 %.

Podľa Martyna Daviesa zo spoločnosti Deloitte pokračovanie obchodnej vojny medzi Čínou a Austráliou vytvára veľké možnosti aj pre ďalšie sektory agrobiznisu, keďže Peking zaviedol vysoké clá aj na jačmeň či hovädzie mäso. Na druhej strane, využiť celý potenciál nebude jednoduché.

Čínsky trh nesie podľa analytikov so sebou množstvo prekážok ako jazyková bariéra či nevyspytateľná byrokracia. "Mnohé africké firmy v tomto smere výrazne zaostávajú," povedal Davies s tým, že austrálske spoločnosti sa čínskemu trhu venujú už 35 rokov.

Konflikt znamenal podporu aj pre africký ťažobný sektor. Za posledné desaťročie Peking investoval v Afrike do mnohých projektov s cieľom zabezpečiť si plynulé dodávky surovín. Teraz sa tieto investície začínajú africkým štátom vyplácať. Zatiaľ čo napríklad dovoz bauxitu do Číny z Austrálie klesol v poslednom kvartáli minulého roka medziročne o 22 %, dovoz zo západoafrickej Guiney vzrástol o 70 %.

Podobne je to aj s uhlím. Po tom, čo export uhlia z Austrálie do Číny klesol v decembri na nulu, v januári vyviezla Južná Afrika do Číny prvýkrát za posledných päť rokov uhlie určené pre tepelné elektrárne. A exportéri veria, že dodávky budú počas roka pokračovať v raste.