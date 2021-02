Transparency: Najvyššiu podporu štátu získal Volkswagen

V hlavnom dotačnom programe vyplatil štát 860 miliónov eur.

11. feb 2021 o 13:57 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Najvyššiu podporu štátu získala v rámci koronadotácií podľa údajov Transparency International Slovensko automobilka Volkswagen Slovakia.

Doteraz to bolo 18,1 mil. eur. Za ňou nasledujú U.S. Steel Košice so 17,8 mil. eur a potom trnavská automobilka Stellantis a žilinská Kia. Obe rovnako po 5,5 mil. eur.

Ako ďalej informuje mimovládka na sociálnej sieti, jedinou výnimkou z autopriemyslu a výroby ocele v top 10 poberateľov je dcéra J&T zameraná na turizmus Tatry Mountain Resorts. Doteraz od štátu získala 3,6 mil. eur v dotáciách od úradu práce.

V hlavnom dotačnom programe pre podnikateľov postihnutých koronakrízou vyplatil štát do začiatku februára 860 miliónov eur.

Príspevky na podporu zamestnanosti či podpory obratu dostalo 123-tisíc firiem a živnostníkov, z nich pri 53 išlo o pomoc vyššiu ako milión eur a pri takmer tisícke o pomoc viac ako stotisíc eur.

„Hoci sa možnosť príspevkov v druhej vlne zákonne zvýšila, štát ich pri porovnaní s prvou vlnou vypláca výrazne menej, keďže celkovo prijal aj menej drastické koronaopatrenia (čo sa v januári už zmenilo)," konštatuje TIS. Kým štát v apríli minulého roka pomohol firmám sumou 177 mil. eur, v októbri to bolo 84 mil. eur. V novembri a decembri 2020 to bolo ešte menej, tam však ešte platby stále nabiehajú a údaje tak nie sú konečné.