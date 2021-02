Zákaz hazardu rieši problém len naoko, vedľajších efektov je viacero

Prevádzkovanie hazardných hier už zakázalo 15 samospráv.

11. feb 2021 o 13:04 TASR

BRATISLAVA. Zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta či obce môže spôsobiť vznik nelegálneho hazardu, presun hráčov do online priestoru alebo do pár kilometrov vzdialených obcí. Problém sa tak vyrieši len naoko. Upozorňuje na to Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Článok pokračuje pod video reklamou

Regulátor pripomenul, že novembrová novela zákona o hazardných hrách umožnila slovenským mestám a obciam zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území bez potreby petície. Túto možnosť doteraz využilo už 15 z nich.

Podľa generálneho riaditeľa Úradu Petra Andrišina je však zmysluplnosť takéhoto zákazu otázna a nie je isté, či to naplní očakávania miestnych samospráv.

Česi si založili občianske združenia

Súvisiaci článok Mestskí poslanci obmedzili hazard na území mesta Čítajte

Zástupcovia samospráv by si pred prijatím takéhoto rozhodnutia mali podľa Andrišina zvážiť viacero faktorov. Príkladom vedľajších efektov je totiž aj susedná Česká republika.

"Plošné zákazy u našich západných susedov nepriniesli to, čo sa od nich očakávalo. Mnohé z miestnych samospráv hazardné hry opäť povolili, najmä v dôsledku výrazného rozmachu tzv. kvízomatov či rozšírenia nelegálnych herní, často privátneho charakteru, do ktorých kontrolné orgány nemôžu vstúpiť bez príkazu súdu," vysvetlil Andrišin.

Česi navyše bojujú s existenciou tzv. občianskych združení, ktoré od svojich členov vyberajú členské poplatky a tie im následne slúžia ako vklady do hracích zariadení. Hráči sa tak veľmi jednoducho dostanú k hazardným hrám, ktoré však nie sú regulované ani kontrolované štátom, podotkol Andrišin.

Výpadky príjmov aj prepúšťanie

Zákaz prevádzkovania hazardných hier navyše znamená podľa regulátora aj stratu príjmov do rozpočtov samospráv.

"Len za rok 2020 predstavovali odvody do samospráv 21,6 milióna eur. Tento výpadok budú musieť obce vykryť z iných zdrojov. Navyše tým môže dôjsť k zrušeniu až 20 000 pracovných pozícií, na ktorých dnes pracujú ľudia v hazardnom priemysle," vyčíslil regulátor.

"História ukazuje, že žiadny zákaz nikdy nevyriešil to, proti čomu bol prijatý. Aj preto máme názor, že hazardné hry je lepšie regulovať a mať ich pod kontrolou, ako dať priestor špekulatívnym a nezákonným postupom, ktoré budú viesť k rozšíreniu nelegálneho hazardu," komentoval Andrišin.

Doplnil, že štát dnes využíva nástroje, ktorými ochraňuje najrizikovejšie skupiny hráčov a mladistvých a zároveň prísne reguluje hazardné hry a sústreďuje ich do priestorov, ktoré sú pod jeho pravidelnou kontrolou.

Na zozname miest so zákazom prevádzkovania hazardných hier sa dnes nachádzajú mestá ako Bratislava, Prešov, Kežmarok či Malacky, ale aj menšie obce Malý Lapáš či Ivanka pri Nitre.