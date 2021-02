Heger podľa Sulíka ráta dopady univerzálneho odškodňovacieho zákona

Zákon v koalícii odmietli už dvakrát.

11. feb 2021 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií SR aktuálne počíta dopady univerzálneho odškodňovacieho zákona.

Ako pri návšteve automobilky Jaguar Land Rover povedal minister hospodárstva Richard Sulík, v pondelok legislatívu predstavili na koaličnej rade.

„Na budúcej koaličnej rade budeme vedieť či bude alebo nebude prijatá," zhrnul.

Zákon pritom už dvakrát partneri odmietli. Minister má podľa vlastných slov teraz pocit, že je väčšia pravdepodobnosť, aby sa ním zaoberali.

Podstatou legislatívy je, aby dokázala pokryť v podstate všetky oblasti. Ak by sa pritom na nej koaliční partneri zhodli, mohol by celý proces ísť pomerne rýchlo a bolo by možné odškodňovať podnikateľov aj spätne.

Zákon by podľa Sulíka zohľadňoval, kto už akú pomoc dostal. Vykonávala by ho finančná správa.

Ak legislatíva opätovne neprejde, budú podľa ministra hľadať iné možnosti odškodnenia.

Podľa neho si totiž Slovensko aktuálne likviduje prakticky celý maloobchodný sektor.

„Keď Lidl môže predávať kvety, tak nerozumiem, prečo nemôžeme otvoriť malé kvetinárstvo," pýtal sa. Toto su podľa neho veci, o ktorých sa musíme baviť.