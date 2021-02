Rast ekonomiky bude pomalý, oživeniu pomôže najmä očkovanie

Silnejšie otváranie hospodárstva by mohlo nastať v lete.

11. feb 2021 o 12:01 SITA

BRATISLAVA. Slovenská obchodná a priemyselná komora vníma náladu podnikateľov na nízkej úrovni a z pohľadu optimistických rastových vízií pre tento rok je cítiť opatrnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako na štvrtkovej online konferencii komory uviedol jej predseda Peter Mihók, firmy vstúpili do nového roka s negatívnymi očakávaniami a mnohé vyčerpali vnútorné rezervy. Mihók predpokladá, že sa zastaví pokles, ale rast bude na nízkej úrovni.

Oživenie bude závisieť od rýchlosti očkovania

Slovenská ekonomika v minulom roku podľa najnovšej makroekonomickej prognózy klesla o 5,8 % HDP. Ako povedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, neustále čelíme novým informáciám a predikciám.

Makroekonomické prognózy sa počas niekoľkých mesiacov menili, avšak konečné číslo o vlaňajšom poklese slovenskej ekonomiky Kažimír vníma ako príjemné prekvapenie.

„Stále si myslíme, že tento rok bude rokom oživenia,“ skonštatoval Kažimír. A to, ako rýchlo príde, bude podľa neho závisieť najmä od rýchlosti a logistiky očkovania proti novému koronavírusu.

Heger vníma ťažko skúšaný cestovný ruch

V tomto roku rezort financií podľa aktuálnej prognózy očakáva rast slovenskej ekonomiky na úrovni 4,3 %. Zápas proti pandémii je podľa ministra financií Eduarda Hegera ťažký. Ako uviedol vo videopríspevku, je potrebné zaočkovať rozhodujúcu časť populácie.

Dovtedy zrejme bude naďalej prevládať pokles ekonomického sentimentu. „Začiatok roka sme si predstavovali inak, že začneme rásť, že to bude rok obnovy a ozdravenia ekonomiky. Nie je tomu ešte tak, ale ten čas príde,“ povedal Heger.

Heger vníma, že ťažko skúšaným sektorom je napríklad gastro alebo cestovný ruch. „Verím, že prežijú toto obdobie, aby sme najneskôr koncom jesene mohli otvoriť všetky prevádzky,“ povedal Heger.

Minister vníma podnikateľský sektor ako veľmi dôležitý, čo ocenil aj predseda obchodnej komory Peter Mihók. „Je pre mňa príjemným prekvapením, že na rozdiel od predchádzajúceho vládneho obdobia si uvedomujú silu a váhu podnikateľskej sféry. Tohto sme nie vždy boli svedkom v minulosti,“ povedal Mihók. Ak by to mal byť nový prístup, tak Mihók verí, že pandémiu by sme mohli zvládnuť lepšie.

Vláda zatiaľ neurobila žiadne veľké reformy

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má podobné odhady vývoja ekonomiky, ako zverejnilo v stredu ministerstvo financií. Ako uviedol predseda rady Ján Tóth, predpokladajú postupné otváranie ekonomiky od marca, silnejšie otvorenie od leta.

„Taktiež vnímame vysokú mieru neistoty, ktorá sa týka nedostatku vakcín a mutácie nového koronavírusu,“ povedal Tóth. Vláda zatiaľ neurobila podľa Tótha žiadne veľké reformy, ako napríklad nastavenie výdavkových limitov, zmeny v dôchodkovej oblasti, alebo v daňovo-odvodovej oblasti. Tieto zmeny by pomohli podľa Tótha aj k stabilite podnikateľského prostredia.

Slovenská obchodná a priemyselná komora vníma kriticky chaotické formulovanie pravidiel a opatrení pre boj s pandémiou, ako aj pomalé zavádzanie opatrení na potlačenie jej ekonomických dopadov. Slovenská ekonomika sa podľa ich analýzy vráti na úroveň výkonnosti spred pandémie najskôr v roku 2022.