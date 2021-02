Brusel: Slovensko dosiahne predpandemický rast HDP do konca roka

Eurokomisia zverejnila prognózu na rok 2021.

11. feb 2021 o 11:22 (aktualizované 11. feb 2021 o 12:11) TASR

BRUSEL. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a postupné uvoľňovanie ochranných opatrení by malo umožniť prudké zvýšenie ekonomického rastu Slovenska, keď v druhej polovici roka 2021 by rast HDP mal dosiahnuť úroveň štyroch percent, pričom Slováci by sa na predpandemickú úroveň produkcie mali dostať do konca tohto roku a v roku 2022 by mal byť rast HDP na úrovni 5,4 %.

Uvádza sa to v zimnej prognóze na rok 2021, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).

Komisia uviedla, že po silnom ekonomickom oživení v treťom štvrťroku 2020 druhá vlna pandémie koncom roka utlmila hospodársku aktivitu na Slovensku, čo bude mať za následok pokles HDP o 5,9 % v porovnaní s rokom 2019.

Počas roka 2021 sa predpokladá, že postupné očkovanie obyvateľstva umožní prudší rast ekonomiky už v druhej polovici roku na úrovni 4 % HDP. Slovenská ekonomika by podľa tohto vývoja mala dosiahnuť svoju predpandemickú úroveň produkcie ešte do konca roka a v roku 2022 sa rast HDP odhaduje na 5,4 %. Spolu s Maltou by tak Slovensko malo na budúci rok zaznamenať najvyšší rast HDP v 27-člennej EÚ.

Podľa prognóz EK zhoršujúci sa krátkodobý výhľad ovplyvňujú predovšetkým domáce výdavky. Napriek fiškálnym opatreniam vlády na utlmenie poklesu príjmov a straty pracovných miest núdzové opatrenia priškrtili podnikateľský sektor a cestovné obmedzenia znižujú súkromnú spotrebu, najmä v sektore služieb. Dlhodobú neistotu udržujú aj vysoké preventívne úspory v domácnostiach a pandemická situácia odrádza aj od investičných výdavkov. Po predpokladanom zrušení väčšiny protipandemických opatrení sa prudký nárast domáceho dopytu očakáva až v druhej polovici roka 2021.

Na rozdiel od sektora služieb sa slovenský priemysel ukazuje ako odolnejší. Do veľkej miery bol chránený pred obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. To je dobré znamenie pre priemyselný exportný sektor, ktorý by mal profitovať aj zo zlepšeného zahraničného dopytu. Vďaka veľkému podielu dovážaných medziproduktov silný vývoz by mal zaistiť aj rýchlejší rast dovozu, a to aj napriek pôvodne slabším domácim výdavkom.

Celkovo sa predpokladá, že čistý vývoz v prognózovanom období 2021 - 2022 pozitívne prispeje k rastu HDP Slovenska.

Komisia očakáva, že inflácia sa na Slovensku začiatkom roku 2021 prudko spomalí v dôsledku poklesu regulovaných cien energií. Zhoršujúci sa krátkodobý výhľad bude pôsobiť ako ďalšia dezinflačná sila prostredníctvom slabšieho domáceho dopytu, čo bude mať za následok ročnú mieru inflácie vo výške 0,5 % v roku 2021.

Dynamickejšie oživenie ekonomiky v druhej polovici roku 2021 by malo vyvolať rastúce cenové tlaky, najmä v sektore domácich služieb, čo povedie k postupnému zvyšovaniu miery inflácie, ktorá sa podľa odhadov v roku 2022 ustáli na úrovni 1,6 %.

Komisia upozornila, že budúce výdavky spojené s nástrojom na oživenie a odolnosť, cez ktorý by SR mala dostať granty vo výške okolo 6 miliárd eur, nie sú zahrnuté v zimnej prognóze.