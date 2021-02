Rakúski poľnohospodári dostanú investičnú podporu vyše tristo miliónov

Rakúske ministerstvo pôdohospodárstva eviduje 32 940 žiadostí.

11. feb 2021 o 10:55 TASR

VIEDEŇ. Rakúska investičná podpora v časoch koronakrízy, tzv. investičná prémia, je dostupná aj pre pôdohospodársky a potravinársky sektor.

Rakúske ministerstvo pôdohospodárstva eviduje 32 940 žiadostí v celkovej hodnote 314,2 milióna eur, ktoré by mali vyvolať investície vo výške 3,54 miliardy eur.

Ministerstvo poukazuje na to, že 40 percent projektov spĺňa ekologické kritériá, vďaka čomu sa podpora zdvojnásobí zo siedmich percent na 14 percent.

"Od nových poľnohospodárskych vozidiel cez solárne panely na strechách stajní a zariadenia na spracovanie biomasy až po modernizáciu prístrojov, všetko tam je," cituje agentúra APA ministerku pôdohospodárstva Elisabeth Köstingerovú.

"Aj založenie novej domovskej stránky na priamy predaj má nárok na podporu," doplnila.

Investičná prémia sa má postarať o investície počas krízy, čo posilní nielen samotné firmy, ale aj celé hospodárstvo.

Žiadosť musí byť predložená do 28. februára a začiatok investície musí byť do 1. júna. Lehota na zrealizovanie investície do 20 miliónov eur trvá do 28. februára 2023.

Akékoľvek podporovateľné investície dostanú prémiu sedem percent, mimoriadne ekologické investície, napríklad fotovoltika alebo biomasa, majú nárok na 14 %. Vyššiu sumu prémie dostávajú aj investície do digitalizácie.

Ak poľnohospodár investuje do rotačnej brány 6000 eur netto, za investíciu do tohto zariadenia získa od štátu príspevok 7 %, čiže 420 eur, uviedlo ministerstvo ako príklad. Ďalším príkladom je, ak niekto investuje do vytvorenia novej internetovej stránky s online predajom svojich výrobkov 6000 eur, dostane od štátu prémiu 14 %, čiže 840 eur (digitalizácia).

Ministerstvo pre 7-percentné prémie eviduje žiadosti v hodnote 187,4 milióna eur, pre 14-percentné v hodnote 126,8 milióna eur. Zo sektora pôdohospodárstva doteraz prišlo 28.169 žiadostí v celkovej výške 196,6 milióna eur pre investície za 2,27 miliardy eur.

Lesné hospodárstvo podalo 1384 žiadostí o prémie v hodnote 13,2 milióna eur pre investície v objeme 152,2 milióna eur, rybolov a chov rýb 16 žiadostí v hodnote 0,4 milióna eur (investície 4,6 milióna eur) a potravinárstvo 3371 žiadostí v hodnote 104,2 milióna eur (investície 1,12 miliardy eur).