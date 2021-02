Živnostníci požadujú zmenu podpory počas koronakrízy

Živnostníci žiadajú novú kompenzáciu fixných nákladov podnikania.

11. feb 2021 o 9:13 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Zmeny podpory živnostníkov a malých a stredných podnikov počas koronakrízy, obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre rodinné podnikanie, komplexná revízia voľných živností, podpora výstavby nájomných bytov a zavedenie korektných zmlúv pre subdodávateľov.

To sú aktuálne požiadavky Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy. Ako informuje zväz, plánuje ich predložiť Ministerstvu hospodárstva SR.



Okrem iného žiada s okamžitou platnosťou spustiť novú podpornú schému určenú na kompenzáciu tzv. fixných nákladov podnikania, a to vo výške 70 až 80 % z celkového obratu z obdobia pred koronakrízou.

„Táto schéma má predstavovať pomoc predovšetkým malým podnikateľom, môže mať podobu jednorázových, alebo pravidelných mesačných príspevkov určených pre obchodné prevádzky, prevádzky služieb, aj výrobné prevádzky,“ priblížil prezident zväzu Stanislav Čižmárik. Dotácie by mali slúžiť na krytie iných nákladov ako sú nájomné či mzdy, a to napríklad platby za energie, za rôzne služby (IT, poistenie, ochrana majetku), alebo splátky leasingov.

Rodinné podnikanie a voľné živnosti v stavebníctve

Zväz požaduje aj urgentné obnovenie činnosti pracovnej skupiny pre rodinné podnikanie zriadenej pri rezorte hospodárstva. Vyzdvihuje najmä potrebu uľahčenia generačnej výmeny vo firmách, oslobodenie od dane z príjmu pri prevode majetku živnostníka na rodinných príslušníkov a zriadenie zvereneckých fondov pre správu majetku rodinnej firmy. Zároveň žiada o zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať problematikou voľných živností v stavebníctve a návrhom potrebných legislatívnych zmien.



V súvislosti s výstavbou nájomných bytov upozorňuje, že súkromní investori sa pri takýchto projektoch stretávajú s viacerými finančnými znevýhodneniami.

„Pre stimulovanie výstavby nájomných bytov súkromným sektorom preto považujeme za kľúčové prijať úpravy aj v oblasti DPH, ktorá sa nebude uplatňovať pri nájmoch, no investor bude môcť pri výstavbe DPH odpočítavať a tiež v odpisoch, skrátením doby odpisovania nájomných bytov zo 40 rokov na 20 rokov,“ navrhuje 1. viceprezident zväzu Ján Pálenčár.

Ďalej zväz navrhuje upraviť sadzbu dane z príjmov na 15 % pre súkromné spoločnosti realizujúce výstavbu nájomných bytov.

Problematické postavenie subdodávateľských firiem

Zástupcovia živnostníkov upozorňujú aj na nevyvážené a problematické postavenie subdodávateľských firiem. Najmä malé podniky sú údajne vystavené svojvôli právnych oddelení silných investorov a volajú po vytvorení určitého dohľadu zo strany štátu nad podmienkami subdodávateľských zmlúv.

„Za jedno z vhodných riešení považujeme vytvorenie verejného registra subdodávateľských zmlúv, kde by sa s výnimkou ceny uverejňovali všetky zmluvné dojednania medzí víťazom tendra a jeho subdodávateľmi, no aj ostatné uzatvárané subdodávateľské zmluvy by mali byť zverejňované (s vynechaním ceny za dielo), čím by sa odstránila podstatná časť doterajších nešvárov,“ načrtol Čižmárik.



Slovenský živnostenský zväz vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom Asociácie priemyselných zväzov.