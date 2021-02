Slovenská ekonomika vlani klesla menej, ako sa pôvodne očakávalo

V tomto roku Heger očakáva rast ekonomiky.

10. feb 2021 o 14:15 (aktualizované 10. feb 2021 o 15:06) SITA, TASR

BRATISLAVA. Slovenská ekonomika klesla v roku 2020 o 5,8 percenta. Oznámil to v stredu na brífingu minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Prepad ekonomiky je miernejší, ako sa očakávalo. Júnová prognóza hovorila o prepade o 9,8 percenta, septembrová o 6,7 percenta.

V tomto roku Heger očakáva rast 4,3 percenta a v roku 2022 nárast o 3,9 percenta.

Druhá vlna má menší vplyv ako prvá

Podľa Hegera je výsledok 5,8 percenta pozitívnou správou. Minister skonštatoval, že sa pod to podpísal najmä pevnejší trh práce. A ten sa podarilo udržať v dvoch krokoch. Tým, že priemysel poskytoval stále dostatočnú zamestnanosť, no boli to aj opatrenia vlády.

Taktiež sa podľa ministra podarilo udržať spotrebu domácností v zdravej kondícii. Zahraničný obchod zároveň v treťom kvartáli ožil, najmä vďaka automobilkám, a aj zahraničné ekonomiky ožili, čo teda následne pocítilo aj Slovensko.

„Druhá vlna pandémie má na ekonomiku menší vplyv než prvá, ale pretrvá zrejme dlhšie,“ skonštatoval Heger.

Najmä v prvom štvrťroku tohto roka bude ekonomika podľa Hegera pod tlakom. Pre druhú vlnu pandémie je potrebné predlžovať podporné opatrenia, čo ide proti rastu ekonomiky.

V aktuálnej makroekonomickej prognóze už zároveň počítajú s pozitívnym vplyvom z plánu obnovy.

Nezamestnanosť zrejme ešte stúpne

Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek doplnil, že súčasná vláda urobila všetko preto, aby sa zvýšila zárobková schopnosť obyvateľstva.

„Všetko, čo sme robili, smerovalo k cieľu udržať zamestnanosť a podporovať ľudí, aby zostali v pracovnoprávnych vzťahoch,“ povedal Klimek.

Mierna nezamestnanosti vlani podľa aktuálnej prognózy rezortu financií stúpla na 6,8 percenta, v tomto roku sa očakáva zvýšenie na 7,3 percenta a v ďalšom roku pokles na 6,5 percenta.

Inflácia vlani stúpla na 1,9 percenta, v tomto roku sa očakáva vo výške 1,2 percenta a v budúcom roku 2,2 percenta.