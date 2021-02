Remišová: Nie je pravda, že sme miliardu eur z eurofondov nerealokovali

Vicepremiérka hovorí, že tvrdenia SaS nie sú pravdivé.

8. feb 2021 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19, na tlačovej konferencii strany SaS odznelo mnoho zavádzajúcich informácií.

Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) počas pondelkovej tlačovej konferencie v reakcii na vyhlásenia europoslankyne za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej a predsedníčky zdravotníckeho parlamentného výboru Jany Bittó Cigánikovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčšia časť išla do sociálneho fondu

Na brífingu SaS k eurofondom podľa Remišovej zazneli "mnohé zavádzajúce, nepravdivé a nekorektné informácie". "Fakty sú také, že 1,1 miliardy eur sa realokovalo. V apríli 2020, hneď po nástupe do vlády, som absolvovala rokovania so všetkými rezortnými ministrami, kde sme v prvej vlne realokácií realokovali 1 miliardu eur, teda z nevýkonných výziev a programov sme presunuli 1 miliardu eur na boj s COVID-om," uviedla Remišová.

Súvisiaci článok Štát prišiel o miliardu z eurofondov, tvrdí SaS, podľa Remišovej zavádza Čítajte

Najväčšiu časť z objemu 1,1 miliardy eur podľa vicepremiérky dostal práve Európsky sociálny fond (ESF), takže nie je pravdou, čo tvrdí SaS, že ESF sa z eurofondov nenavyšoval.

"Suma 1,1 miliardy eur bola realokovaná takto: Podpora zdravotníckeho systému 204 miliónov eur, udržanie zamestnanosti, čiže ESF 410 miliónov eur, podpora pre malé a stredné podniky (rezort hospodárstva) 330 miliónov eur, podpora zložiek Integrovaného záchranného systému 51 miliónov eur a iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-u 109 miliónov eur," spresnila.

Výzva pre ostatné rezorty

Remišová zároveň upozornila, že z nástroja REACT v hodnote 780 miliónov eur je časť peňazí alokovaná práve do ESF, až 410 miliónov eur.

"Čo sa týka ďalšieho kola realokácií, naše ministerstvo vyzvalo všetky rezorty, aby si 'upratali' vo svojich výzvach a svojich (hlavne národných) projektoch a aby sa pozreli, či do konca roka 2020 majú ešte nejaké voľné prostriedky, ktoré by sme mohli presunúť na boj s COVID-om. Je to plne v gescii rezortov, pretože v tomto programovom období sú práve oni riadiacimi orgánmi. Žiaľ, ani jeden z rezortov nebol v druhej vlne ochotný realokovať prostriedky," dodala Remišová. Informácia o tom, že Slovensko mohlo realokovať 1 miliardu eur a nerealokovalo ju, je podľa nej klamlivá.