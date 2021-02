Penta získala kolaudačné rozhodnutie na Sky Park Offices

Kancelárska budova má 18 podlaží a 31-tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy.

8. feb 2021 o 13:14 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Penta Real Estate skolaudovala kancelársku budovu Sky Park Offices, ktorá je súčasťou bratislavského projektu Sky Park by Zaha Hadid.

„Kancelárska budova má 18 podlaží, 31-tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy, z ktorých je viac ako 1 200 metrov štvorcových určených pre drobné obchodné prevádzky," uvádza spoločnosť a dodáva, že v budove je k dispozícii takmer 600 parkovacích miest a 90 miest určených pre bicykle. Výstavba budovy začala v máji 2018, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v januári 2021.



Developer deklaruje, že Sky Park Offices dbá aj na bezpečnosť ochrany zdravia zamestnancov a návštevníkov v čase pandémie. „A to predovšetkým vďaka aplikovaným technológiám, akými sú napríklad rekuperácia vzduchu cez najmodernejšie filtre, merače CO2 v zasadacích miestnostiach s automatickým regulátorom prívodu čerstvého vzduchu, či dostupné germicídne lampy pre ničenie vírusov. Vstup do budovy a výťahov je navyše možný aj bezdotykovo cez tzv. virtuálny kľúč," vysvetľuje spoločnosť.



Prvé tri rezidenčné veže sú kompletne dokončené. Na trh priniesli 792 bytov, ktoré sú už vypredané. Štvrtá rezidenčná veža má právoplatné stavebné povolenie a jej výstavba by mala začať na jar. Predaj bytov v štvrtej veži je už spustený.

Súčasťou projektu je aj druhá kancelárska budova Sky Park Tower, ktorá disponuje právoplatným stavebným povolením. Budova je súčasťou druhej etapy projektu a jej výstavba by sa mala začať v priebehu roka 2021.



V rámci projektu Sky Park realizuje spoločnosť Penta Real Estate aj komplexnú rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky - Jurkovičovej Teplárne.

„Aktuálne sa v Jurkovičovej Teplárni realizujú vnútorné dokončovacie práce v spoločných priestoroch budovy, konkrétne vo vstupnom lobby, átriu, terase, hlavných komunikačných trasách a budova sa pripravuje na kolaudáciu. Otvorenie Jurkovičovej teplárne bude upresnené aj s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, s cieľom otvoriť začiatkom tretieho kvartála 2021," uvádza spoločnosť.



Súčasťou projektu je aj nový mestský park s rozlohou viac ako 30-tisíc metrov štvorcových. Park je dostupný pre všetkých Bratislavčanov a momentálne je už verejnosti sprístupnený. Developer celkovo investuje do projektu Sky Park viac ako 420 miliónov eur.



Penta Real Estate je jedna z platforiem stredoeurópskej investičnej skupiny Penta založená v roku 1994. Realitná divízia Penty má v súčasnosti 26 projektov na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku, pričom sa zameriava najmä na segment kancelárií, bytov a retailu. V roku 2019 dosiahla hodnota aktív spoločnosti takmer 1,27 miliardy eur.