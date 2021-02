Preťažené nemocnice hľadajú desiatky sestier, chýbajú aj lekári

Personál chýba vo viacerých krajoch.

4. feb 2021 o 13:48 TASR

BRATISLAVA. Preťažené nemocnice potrebujú pomoc. Vo viacerých krajoch chýbajú lekári, sestry či sanitári. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) zverejnilo zoznam voľných miest zdravotníckych povolaní.

Chýbajúci personál v nemocniciach hlási Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj. Ide o desiatky voľných miest.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach hľadá 12 sestier so špecializačným štúdiom v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti o dospelých, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina zas chýba šesť lekárov so zameraním na vnútorné lekárstvo, dvaja infektológovia, pľúcny lekár, anestéziológ či 20 sestier so zameraním na starostlivosť o dospelých.

Zoznam konkrétnych pozícií a špecializácií, ktoré jednotlivé nemocnice najviac potrebujú, možno nájsť na sociálnej sieti rezortu zdravotníctva a na stránke www.covidvnemocniciach.sk.