Stavebná produkcia na Slovensku je stále zasiahnutá najviac v EÚ

Znížila sa nová výstavba, vrátane rekonštrukcií a modernizácií.

4. feb 2021 o 11:09 TASR

BRATISLAVA. Slovensko v závere minulého roka pokračovalo v medziročnom poklese stavebnej produkcie, štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat opäť zaznamenal najväčší prepad v rámci krajín EÚ, a to za október a november 2020 v priemere o 15,9 percenta.

Upozornil na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik s tým, že Slovensko tak potvrdilo toto negatívne prvenstvo, na ktoré sa dostalo aj v predposlednom kvartáli vlaňajška s poklesom stavebnej produkcie o 17,8 percenta.

Ohrozených je približne 40 000 pracovných miest

Ako zhrnul Kováčik, vývoj stavebnej produkcie na domácom trhu bol spôsobený znížením novej výstavby, vrátane rekonštrukcií a modernizácií.

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s rokom 2019 výstavba v pozemnom staviteľstve - budovách - prepadla o 24 percent a množstvo prác na inžinierskych stavbách kleslo o 23 percent.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Nesmieme zabúdať na to, že stavebníctvo je aj významným zamestnávateľom, veď v roku 2019 v tomto sektore pracovalo 177 000 ľudí a ďalších desiatok tisíc v naviazaných odvetviach," pripomína Kováčik.

Upozorňuje, že akútne je ohrozených približne 40 000 pracovných miest, čo prinesie ďalšiu záťaž na sociálny systém a rast nezamestnanosti.

"Niektoré krajiny vzali podporu investícií vážne a pozitívnym príkladom nám môžu byť krajiny ako Chorvátsko, Dánsko alebo Nemecko s medziročnými nárastmi od troch do ôsmich percent," vyčíslil Kováčik.

Menej verejných zákaziek

Pozitívne sa prejavuje razantná podpora regionálnych, ale aj infraštruktúrnych investícií.

Súvisiaci článok Do Bratislavy prichádza český developer. Chce stavať veže v centre Čítajte

Z prepadu slovenského stavebníctva teda nemožno podľa neho viniť len koronakrízu, ale predovšetkým nižšie množstvo verejných zákaziek. Dodáva, že pokles sa dal sledovať už v roku 2019 a súvisí s nižšou aktivitou verejných investorov.

Najlepšiu pomoc nielen pre slovenské stavebníctvo, ale aj celú ekonomiku vidí Kováčik vo väčšej reálnej investičnej aktivite štátu.

"Treba prejsť od proklamácií k činom a investovať do obnovenia ekonomiky cez štátne objednávky stavebných prác. Nielen podľa nás je to najefektívnejší spôsob, ako investovať do ekonomiky," uzavrel Kováčik s tým, že ide totiž o peniaze, ktoré sú vynaložené na slovenskú prácu, domácich zamestnancov, materiál a služby, pritom po realizácii viacerých potrebných stavieb v regiónoch márne volajú.