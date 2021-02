Prvé banky sa pripravujú na systém okamžitých platieb, majú na to rok

Minimálne tri banky na Slovenksu zavedú okamžité platby od 1. februára 2022.

3. feb 2021 o 15:55 TASR

BRATISLAVA. Spôsob platenia okamžitou platbou má byť k dispozícii klientom minimálne troch bánk na Slovensku od 1. februára 2022. K národnému plánu sa zatiaľ prihlásili tri najväčšie banky na Slovensku. Z pohľadu klienta budú okamžité platby znamenať, že 365 dní v roku 24 hodín denne banka zabezpečí nepretržitý prevod v eurách v rámci SEPA priestoru.

"Aktuálne trvá prevod peňazí do druhej banky jeden pracovný deň. Instantné platby však prinesú možnosť ľuďom posielať a prijímať peniaze v priebehu pár sekúnd," vysvetlil člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za IT a bankové operácie Milan Hain.

VÚB banka prinesie okamžité platby od prvého dňa po spustení. "Akonáhle klient takto pošle svoje prostriedky, príjemcovi prídu už do 10 sekúnd. Týka sa to nielen Slovenska, ale aj ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb. Pritom maximálna suma jednej platby je až 100.000 eur. Je to technicky veľmi náročná služba, preto ten zostávajúci rok využijeme na dôkladnú prípravu, aby sme ju mohli klientom ponúknuť v stanovenom termíne," avizoval PR manažér banky Dominik Miša.

"Tatra banka pristúpila ako prvá banka k Národnému plánu zavedenia okamžitých platieb v SR. Našou ambíciou je tento inovatívny spôsob platenia priniesť našim klientom v deň spustenia okamžitých platieb na Slovensku," priblížila jej hovorkyňa Zuzana Žiaranová.

Do ďalších fáz systému sa chce zapojiť aj ČSOB. "Zavedenie okamžitých platieb vnímame ako ďalšie, logické vývojové štádium platobného styku, ktoré klientom chceme v budúcnosti poskytovať a na jeho implementáciu sa pripravujeme. Vzhľadom na to, že naša banka aktuálne prechádza transformačným programom a jeho súčasťou je aj zavedenie nového bankového systému, ktorý práve takéto transakcie umožní, okamžité platby spustíme v tomto novom riešení v ďalších fázach," doplnila hovorkyňa Anna Jamborová.

Národná banka Slovenska (NBS) v utorok (2.2.) informovala, že k 1. februáru tohto roka bol splnený predpoklad pre spustenie okamžitých platieb na Slovensku v určenom termíne, teda presne o rok.

Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb na Slovensku stanovuje termín zavedenia okamžitých platieb v SR na 1. februára 2022.