Malá revolúcia pre samosprávy. Problém s parkovaním nepojazdných áut môže byť minulosťou

Novela zákona umožní ich jednoduché odťahovanie.

3. feb 2021 o 13:31 TASR

Problém s parkovaním nepojazdných áut by mohol byť minulosťou. (Zdroj: FOTO SME - JOZEF JAKUBČO)

BRATISLAVA. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa v stredu dostala do druhého čítania, je "malou revolúciou pre samosprávy". Uviedol to na tlačovej konferencii jeden z predkladateľov Peter Cmorej (SaS).

Táto úprava podľa neho umožní samosprávam veľmi jednoduché odťahovanie nepojazdných automobilov z ciest a parkovísk.

V Petržalke by takto uvoľnili 750 miest

Cmorej skonštatoval, že sa pridáva ďalšia možnosť odtiahnuť vozidlo z cesty alebo parkoviska, ktoré nie je spôsobilé na prevádzku na cestných komunikáciách, kam spadajú aj autá, ktoré nemajú emisnú alebo technickú kontrolu, alebo majú pozmenenú originalitu.

"Samospráva zistí, že má vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú alebo STK, lebo to budú asi tie najhlavnejšie dva dôvody, a takéto auto bude môcť naložiť a odniesť na nejaké zberné parkovisko. Tam na tom zbernom parkovisku bude stáť a ten proces bude presne taký istý, ako bol doteraz," priblížil navrhovaný postup Cmorej.

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka vyčíslil, že v Petržalke by táto zmena uvoľnila približne 750 parkovacích miest. "Keby ste namiesto tých 750 zjavne nespôsobilých vozidiel chceli postaviť parkoviská, tak by vás to stálo odhadom možno 10 miliónov eur," dodal.

Úprava o odpadoch sa nemení

Návrhom zákona z dielne poslancov koaličných strán OĽANO, SaS, Sme rodina a Za ľudí by sa malo dosiahnuť, že správca cesty bude môcť odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Návrhom zákona sa vytvára alternatíva k existujúcej úprave odstraňovania nepojazdných vozidiel podľa zákona o odpadoch.

Poslanci poukázali na to, že pred odstránením vozidla je podľa zákona o odpadoch potrebné rozhodnutie okresného úradu, odboru životného prostredia, ktorým je vozidlo prehlásené za vrak, tzv. odpad. Keďže tento proces je podľa predkladateľov pomerne zdĺhavý, návrh vytvára pre správcov komunikácií novú možnosť, ako efektívne odstraňovať z parkovísk vozidlá nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Platná právna úprava o odpadoch ostáva nedotknutá.

Účinnosť novely zákona navrhujú poslanci na 1. apríla tohto roka.