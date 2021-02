Dopravcovia protestovali proti nedostatočnej podpore od štátu

Chcú, aby rezort pri udeľovaní príspevku bral do úvahy vek vozidiel.

2. feb 2021 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Segment nepravidelnej autobusovej dopravy je pre nedostatočnú štátnu podporu počas koronakrízy pred kolapsom. Aj z toho dôvodu zorganizovala dnes v uliciach Bratislavy iniciatíva Zaautobusy.sk protestnú akciu.

Jej cieľom bolo upozorniť ministra hospodárstva Richarda Sulíka a premiéra Igora Matoviča na kritickú situáciu dopravcov, ktorí bez adekvátnej štátnej pomoci súčasnú krízu neprežijú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Štátna podpora nestačí na mesačné náklady

Ako uviedol pre agentúru SITA Peter Mušitz z iniciatívy, minuloročná pomoc z dielne rezortu hospodárstva neodráža reálnu potrebu majiteľov nových, ekologických a drahých autobusov, pri ktorých sa mesačné prevádzkové náklady pohybujú od 7 500 do 8 000 eur.

Súvisiaci článok Ekonomika eurozóny vo štvrtom štvrťroku 2020 klesla, predpovede však boli horšie Čítajte

Podľa iniciatívy poskytnuté prostriedky postačujú len na pokrytie prevádzkových nákladov starých autobusov, ktoré nie sú zaťažené úvermi, pôžičkami ani lízingmi. Diskriminovaní však ostávajú majitelia nových autobusov emisnej triedy EURO VI., kde nadobúdacia cena 50-miestneho autobusu je 300-tisíc až 350-tisíc eur.

Poskytnutá kompenzácia v tomto prípade pokrýva len okolo 12 percent mesačných nákladov na jeden autobus. Ako upozornil Peter Mušitz, už mnohí podnikatelia, ktorí sú 10 mesiacov bez tržieb, odhlásili svoje autobusy, lebo nemajú z čoho platiť lízingy a pôžičky. Aj preto je podľa neho nevyhnutné čím skôr prepracovať schému pomoci a finančnú pomoc navýšiť.

Sú pripravení rokovať

Hoci iniciatíva dlhšie upozorňuje rezort hospodárstva na nedostatočnú pomoc, podľa Petra Mušitza doteraz nezaznamenali adekvátnu odozvu ani ochotu rokovať o problémoch predmetného segmentu.

Podľa neho ak nepríde v čas pomoc, tak nakoniec zostanú na Slovensku len staré a neekologické autobusy. Navyše hrozí, že uvoľnený priestor obsadia dopravcovia zo zahraničia, napríklad z Maďarska, Poľska, Českej republiky či Rakúska.

"V Čechách dostali dopravcovia mesačne na každý jeden autobus v kategórii EURO VI pomoc vo výške takmer 7 500 eur. Dnes rokujú o tom, že ešte by dostali plus 40-percentnú náhradu z tržieb, ktoré mali v roku 2019," dodal Peter Mušitz.

Chcú, aby dotácie odrážali vek vozidiel

Ministerstvo hospodárstva viackrát avizovalo, že chce pomôcť aj prevádzkovateľom a zamestnávateľom v nepravidelnej autobusovej doprave. Preto plánovalo v priebehu januára 2021 vyhlásiť novú výzvu, v rámci ktorej by bolo možné predkladať žiadosti za obdobie august až december 2020.

Podľa rezortu doterajší mechanizmus pomoci počítal s oprávnenosťou na báze porovnania tržieb s rovnakým obdobím v roku 2019. Rezort prisľúbil, že aj podnety od dopravcov vyhodnotí a zváži možnosti ich zahrnutia do podmienok výzvy. Ako však podotkol Peter Mušitz, do dnešného dňa sa neuskutočnilo žiadne rokovanie s predstaviteľmi ministerstva hospodárstva.



Ako konštatoval Pavol Piešťanský, I. viceprezident združenia ČESMAD Slovakia, v schéme dotácií pre komerčné autobusy by sa nemal dotovať paušálne autobus bez ohľadu na to, aký má vek a emisnú triedu, koľko cestujúcich prepraví a koľko času sa na prepravu využíva. Ak sa princíp dotácie nezmení, príde k likvidácii moderného, bezpečného a ekologického vozidlového parku autobusov na Slovensku.

Aj preto vypracovali ČESMAD Slovakia a Zväz autobusovej dopravy SR aj v zahraničí osvedčenú schému podpory, ktorá je cielená na spoločnosti, ktorých pokles tržieb z činnosti v danom období bol o viac ako 40 percent. Filozofia dotácie však nie je koncipovaná na autobus a mesiac, ale na sedadlo a deň, podľa emisnej triedy, ktorú vozidlo spĺňa.