Dočasnú ochranu získali ďalšie dve spoločnosti

Ochranu získali firmy z Trebišova a Novosadu.

1. feb 2021 o 18:24 SITA

BRATISLAVA. Novú formu dočasnej ochrany, ktorú súdy poskytujú od začiatku toho roka, získali ďalšie dve spoločnosti. Okresný súd Prešov ju priklepol trebišovskej špedičnej firme M.G.M. Express, s.r.o., ako aj potravinárskemu podniku Novoseed, s.r.o. so sídlom v Novosade.



M.G.M. Express zverejnil údaje o svojom hospodárení naposledy za rok 2019. Vtedy sa prepadol do straty takmer 72 tis. eur a jeho tržby klesli o 11 % na necelých 7,7 mil. eur. Podľa dostupných informácií má štyri pobočky a 70 zamestnancov.



Novoseed funguje od roku 2015, v roku 2019 vykázal stratu takmer 75 tis. eur, no jeho tržby narástli o 54 % na 1,424 mil. eur.

Firma pôsobí v oblasti agrosektora a v spracovateľskom priemysle, pričom v rámci Slovenska, ako aj celej Európy zabezpečuje obchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi plodinami, ako aj služby spojené so spracovaním agroproduktov.