Ministerstvo zvýši a rozšíri pomoc na udržanie pracovných miest

Vyplácanie prvej pomoci by sa zároveň malo predĺžiť.

1. feb 2021 o 16:37 (aktualizované 1. feb 2021 o 18:23) TASR

BRATISLAVA. Prvá pomoc plus na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov by sa mala zvýšiť a rozšíriť.

Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Celkovo by to malo stáť navyše spolu 40 miliónov eur mesačne.

Vyplácanie do konca júna

Obdobie vyplácania prvej pomoci sa má predĺžiť do 30. júna tohto roka a pokračovať by sa malo dovtedy, kým to bude potrebné. Rozšíri sa tiež rozsah možných poberateľov zamestnancov a SZČO.

"Doteraz to bolo možné pre tých, ktorí začali podnikať, to znamená založili si živnosť alebo boli zamestnaní u daného zamestnávateľa do 2. septembra 2020. Teraz posúvame tento limit na 1. februára 2021," priblížil Krajniak.

Navýšenie pomoci

Dôjsť by malo aj k zvýšeniu pomoci.

“ Od budúceho týždňa za január vo výkazoch budú môcť žiadať o pomoc aj na ľudí, ktorí nastúpili do pracovného pomeru medzi 2. septembrom a 1. februárom tohto roku. „ Milan Krajniak, minister práce

"Ak sme doteraz mali tie jednotlivé škály pomoci na pokles obratu 20 až 40 percent, 40 až 60 percent, 60 až 80 percent a viac ako 80 percent, teraz to rozširujeme od 20 percent do 80 percent po desiatich percentách a súčasne v každom tom jednotlivom pásme zvyšujeme pomoc tak, že tá najvyššia bude možná až 870 eur na mesiac na jedného zamestnanca alebo na jedného živnostníka," poznamenal minister práce s tým, že spodný limit sa zvyšuje na 330 eur.

Krajniak dodal, že ďalšia možnosť, ktorú ponúka rezort pre poberateľov pomoci, je preplácanie 100 percent celkovej ceny práce v opatrení 1 a opatrení 3a, kde to bolo doteraz stanovené sumou 80 percent.

Vyššia podpora za dobrovoľné sociálne poistenie

Rovnako v opatrení 3b, kde sa preplácali jednotlivé sumy na pokles obratu, bude možné preplácať až do 100 percent celkovej ceny práce.

Pomoc pre SZČO a jednoosobové eseročky sa podľa Krajniaka zvyšuje z 315 na 360 eur. Podotkol, že tí, ktorí sú v opatrení 4a a momentálne dostávajú 315 eur, môžu v priebehu februára prejsť do opatrenia 2.

Ak do 15. februára zaplatia dobrovoľné sociálne poistenie, budú môcť čerpať pomoc z tohto opatrenia, kde, ak je živnostník zavretý zo zákona, je maximum 870 eur.

Prvá pomoc pre SZČO napríklad pri poklese príjmov o 50 percent by sa tak mala zvýšiť na 600 eur, u zamestnanca s približne priemernou hrubou mzdou 1000 eur na mesiac bude predstavovať 1082 eur.

Rozšírenie počtu tých, ktorí budú môcť žiadať alebo na ktorých bude možné žiadať pomoc, chce minister predložiť na stredajšie rokovanie vlády.

"Od budúceho týždňa za január vo výkazoch budú môcť žiadať o pomoc aj na ľudí, ktorí nastúpili do pracovného pomeru medzi 2. septembrom a 1. februárom tohto roku," doplnil Krajniak.

Rozšírenie škály na pokles obratu či navýšenie súm, o to bude možné žiadať v marci za február. Napriek tomu, že sa pomoc rozširuje a zvyšuje žiadatelia nebudú musieť podpisovať nový dodatok.

Zmeny posúdi Európska komisia

Krajniak dodal, že všetky tieto zmeny musia ešte prejsť Európskou komisiou.

"Vzhľadom na to, že Európska komisia teraz menila rámec a predlžovala možnosť využívania takýchto schém až do konca roka 2021 a každý štát vrátane Slovenska musí v dodatku s Európskou komisiou upraviť tieto vzťahy, tak my popri tom vyriešime aj to, čo sme vám dnes predstavili," ubezpečil.

Minister financií Eduard Heger (OĽANO) vyčíslil, že jednotlivé opatrenia by mali stáť spolu 40 miliónov eur mesačne navyše. Pripustil, že to pre slovenský rozpočet nie je "malé sústo", poukázal však na vážnosť situácie.

Heger tiež zdôraznil, že dôležitá je adresnosť pomoci. "Pretože strážim dlh a s tým dlhom naozaj nie sú žarty," skonštatoval.

Udržanie zamestnanosti je podľa jeho slov kľúčové aj pre okamžitý nábeh po pandémii, keď sa ekonomika oživí.

Naznačil zároveň, že sa pripravuje zmena, aby sa schéma na nájmy prepracovala na schému na fixné náklady.

"Je dôležité tú schému urobiť tak, aby dostal podnikateľ, ktorý má svoje fixné náklady, tie peniaze do ruky, a potom on s nimi narábal. Toto, žiaľ, pri schéme s nájmami nebolo možné," skonštatoval Heger.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) ocenil dohodu medzi ministrami práce a financií. Poukázal tiež na to, že na Slovensku bol jeden z najmenších poklesov spotreby. "Tomu sa hovorí umenie adresne pomáhať," zdôraznil.