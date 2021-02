10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte

V niektorých prípadoch sa to vyslovene neoplatí.

11. feb 2021 o 0:00 SME Creative

Dostať sa k pôžičke, previesť peniaze na iný účet, vybrať hotovosť, zriadiť trvalý príkaz alebo si len otvoriť bežný účet s debetnou kartou. To všetko si v minulosti vyžadovalo pevné nervy a nutnosť vystáť rad v pobočke banky.

Ak ste nebodaj žiadali o hypotéku alebo chceli nastaviť investičné portfólio, príbeh od rozhodnutia k realizácii bol niekedy dlhší ako randenie pred svadbou.

Prvé snahy zjednodušiť prácu s účtom cez internetbanking prišli v deväťdesiatych rokoch. Prostredníctvom SMS správ zas bolo možné realizovať základné operácie ako prevod z účtu na účet, rady z pobočiek však nezmizli. SMS banking bol príliš komplikovaný a ľudia, ktorí sa ešte len učili používať mobilné telefóny, si na obsluhu bežného účtu cez SMS zvyknúť nedokázali.

Príchod smartfónov a masívne rozšírenie internetu však dokonale zmenili bankový svet. Dnes už umožňujú riešiť aj situácie, pre ktoré bolo v minulosti neraz nutné vystáť hodiny v pobočke. Bankové mobilné aplikácie priniesli nový spôsob, ako manažovať svoje peniaze.

Mobilná aplikácia George, ktorú Slovenská sporiteľňa spustila pred troma rokmi, patrí v súčasnosti medzi najlepšie hodnotené vo svojej kategórii na App Store a Google Play. Konzultačná spoločnosť Greyson ju označila za najviac „user friendly“, o čom svedčí aj jej viac ako 665-tisíc používateľov.

Vďaka digitalizácii si tak Slováci pomaly odvykajú od návštevy pobočky, keďže tie najpoužívanejšie a najdôležitejšie veci vybavia aj na diaľku, cez mobil alebo počítač. Kvôli ktorým veciam bolo kedysi nevyhnutné chodiť do banky a dnes už sa dajú vybaviť z pohodlia domova?

1. Založenie účtu

Na otvorenie účtu bolo kedysi nutné podpísať zmluvu v pobočke. Dnes vám stačí smartfón a mobilná aplikácia banky. Podpis zmluvy nahradí tvárová biometria, aplikácia overí doklad totožnosti a porovná ho s vašou selfie, potom zadáte zopár údajov a po chvíli máte účet vytvorený.

Samozrejmosťou je výber debetnej karty, ktorá vám príde priamo domov. Celý proces založenia účtu je možné absolvovať za niekoľko minút bez toho, aby ste čo i len videli bankového poradcu alebo vyšli z domu.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

2. Trvalé príkazy a inkasá

Zriadiť trvalý príkaz alebo inkaso si môžete aj v pobočke. No bude vás to stáť niekoľko eur a rovnako stratený čas. Pritom pomocou internetbankingu zadáte trvalé príkazy a povolíte inkasá aj sami. Je to na počkanie a hlavne bezplatne. Ušetríte tak čas aj peniaze.

3. Blokovanie a zmeny limitov pre platobné karty

V digitálnom prostredí môžete meniť limity pri platbe kartou v obchode alebo cez internet. Sami si zmeníte aj limity výšky výberu z bankomatu a kartu viete v prípade potreby okamžite zablokovať. Pri strate nemusíte nikam telefonovať ani mieriť do najbližšej pobočky. Jednoducho si ju zablokujete cez mobil. Odblokovanie či žiadosť o vydanie novej karty je tiež možné spraviť na diaľku.

4. Výber hotovosti a posielanie peňazí

Hotovosť je možné vyberať v banke alebo v bankomate, prípadne možno zistíte, že ju vôbec nepotrebujete. Pri rozpočítaní peňazí v partii sa zaobídete aj bez nej.

„Služba Payme umožňuje rozúčtovať náklady na spoločný obed s kamarátmi aj pomocou aplikácií ako Messenger či WhatsApp. Funguje v každej četovacej aplikácii, netreba sa nikde registrovať ani zadávať osobné údaje, navyše je úplne zdarma,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Už tak nepotrebujete hľadať bankomat alebo otvorenú banku, peniaze si rozdelíte s kamarátmi priamo pomocou tejto inovácie.

(zdroj: Slovenská sporiteľňa)

5. Finančné plánovanie a pohovor s bankárom

Finančné plánovanie je potrebné predovšetkým na zabezpečenie sa do budúcnosti. Kvôli poradenstvu sa však nemusíte objednávať do pobočky, ale na online míting.

„Stretnutie cez aplikáciu Microsoft Teams je z pohľadu klienta rovnaké, aké by ho zažil v pobočke. Osobný bankár vám pomocou kamery a tabletu vysvetlí jednotlivé produkty a možné varianty finančného plánu,“ vysvetľuje Michal Orlovský, ktorý je zodpovedný za správu majetku klientov v Slovenskej sporiteľni.

Nastaviť si finančný plán zadarmo využilo v Slovenskej sporiteľni viac ako 330-tisíc klientov, ktorým pomáha aktuálne zvládnuť aj neľahkú situáciu.

6. Poistenie a sporenie na dôchodok

Výhodou online konzultácie s bankárom je možnosť poradiť sa o bankových produktoch a službách podobne ako v pobočke. Na diaľku sa dajú uzatvárať aj obchody a získať nové produkty, keďže následne sa realizuje hovor, ktorý je nahrávaný.

„Aktuálne si takto komfortne viete zriadiť rôzne formy sporenia a investícií, tiež pokryť riziká vďaka poisteniam či zabezpečiť sa na dôchodok vo forme II. a III. piliera,“ dodáva Orlovský.

7. Sporenie

Digitalizáciou prešlo aj založenie sporiaceho účtu. Keďže máte prostredníctvom internetbankingu alebo mobilnej aplikácie plný prístup k svojmu účtu, môžete si kedykoľvek zriadiť aj sporiaci účet. Na ňom sa financie úročia, zároveň ich však môžete vkladať a vyberať kedykoľvek.

(zdroj: SLSP)

8. Investovanie

Ak už máte nasporenú finančnú rezervu, odborníci radia na ďalšie zhodnotenie peňazí využiť investovanie. Navyše, investovať môžete začať aj z pohodlia domova. Ešte v roku 2016 malo pozitívny názor na investovanie iba necelých 20 percent ľudí, v roku 2020 sa už k tomuto tvrdeniu priklonila tretina respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IMAS pre skupinu Erste Group.

Podiel na vyššom záujme zhodnotiť financie má aj ľahká možnosť investovať s malými čiastkami a prostredníctvom mobilnej aplikácie.

„Výhodou tiež je, že v súčasnosti si už investovanie nevyžaduje veľké vstupné investície, ako tomu bolo v minulosti. Začať je možné aj s nižšími sumami,“ vysvetľuje Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

9. Získanie hypotéky

Hypotéka patrí k zložitejším typom úveru, kvôli ktorému bolo často nutné navštíviť pobočku opakovane. Cez online proces je už možné všetky dokumenty zaslať do banky elektronicky a do pobočky prísť už iba na záver podpísať zmluvu.

„Využívame minimum papiera a na získanie hypotéky je v ideálnom prípade potrebné navštíviť banku len jedenkrát,“ hovorí špecialista digitálneho bankovníctva Slovenskej sporiteľne Peter Trevai.

10. Úver na čokoľvek

Spotrebné úvery na čokoľvek bez zabezpečenia nehnuteľnosťou či dokladovania príjmu je možné vďaka online aplikácii získať už do desiatich minút. Nie sú potrebné potvrdenia ani podpisovanie papierových zmlúv. Stačí zadať výšku sumy a o pár minút máte peniaze na svojom účte.

„Pomocou mobilnej aplikácie dnes klient môže vybaviť v podstate všetko. Od posielania peňazí, zriaďovania nových produktov, sporenia, investície či poistenia až po prehľadné sledovanie výdavkov. Georgea si môže stiahnuť ktokoľvek, aj keď ešte nie je klientom Slovenskej sporiteľne. Práve cez túto apku si vie otvoriť účet v priebehu niekoľkých minút,“ uzatvára Marta Cesnaková.

Tento článok vám prináša Slovenská sporiteľňa.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.