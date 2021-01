Pandémia zvýšila dopyt po robotoch, najväčší záujem je z farmafiriem

Minulý rok bol prvým, v ktorom väčšina robotov v Severnej Amerike nesmerovala do automobiliek.

31. jan 2021 o 23:06 TASR

WASHINGTON. Pandémia nového koronavírusu zasiahla do chodu viacerých odvetví a zmeny nastali aj v oblasti robotizácie. Minulý rok bol prvým, v ktorom väčšina robotov v Severnej Amerike nesmerovala do automobiliek.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Dodávky robotov vzrástli v minulom roku o 3,5 % na 31 044, uviedla agentúra s odvolaním sa na americké Združenie pre pokročilú automatizáciu. Z nich až 52 % smerovalo do firiem, ktoré sa zameriavajú na výrobu spotrebného tovaru a farmaceutík. Prvýkrát tak väčšina robotov smerovala do iných oblastí než automobilového sektora. Napríklad v roku 2017 smerovali roboty z dvoch tretín do automobiliek.

Aj tempo rastu bolo vysoké. Objednávky robotov zo strany farmaceutických podnikov, biomedicínskych firiem a z oblasti life sciences vzrástli vlani o 69 %, uviedlo združenie. Dopyt zo strany výrobcov potravín a spotrebného tovaru sa zvýšil o 56 %.

Robotický priemysel spočiatku doplácal na pandémiu nového koronavírusu práve tak ako iné sektory, keď po nástupe prvej vlny vlády prijali karanténne opatrenia a zatvorili veľký počet podnikov. V druhej polovici roka sa však ekonomika opäť rozhýbala a mnohé podniky zvýšili dopyt po robotických systémoch. Práve 4. kvartál minulého roka bol v oblasti dodávok robotov druhý najlepší v histórii, keď sa dodávky v porovnaní so 4. štvrťrokom predchádzajúceho roka zvýšili takmer o 64 %.