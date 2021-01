Akciový trh v USA klesol, situácia okolo firmy GameStop vyvoláva neistotu

Za raketovým zhodnotení firmy GameStop stojí boj drobných amatérskych investorov.

30. jan 2021 o 12:16 SITA

NEW YORK. Akciový trh v USA v piatok pokračoval v poklese. Investori so znepokojením sledujú šokujúce zhodnotenie akcií spoločnosti GameStop a niekoľkých ďalších titulov. To vedie k rastúcim obavám zo škôd, ktoré by mohol utrpieť Wall Street ako celok.

Akcie spoločnosti GameStop, ktorá predáva videohry a spotrebnú elektroniku, si za posledné tri týždne pripísali zhruba 1 600 percent. V samotný piatok posilnili o ďalších 70 percent. To je mimoriadne neštandardná situácia v prípade firmy, ktorá sa stále spolieha na kamenné predajne a v dôsledku koronakrízy čelí veľkým ťažkostiam.

Index S&P 500 klesol o 1,9 % na 3 714,324 bodu, Dow Jones o 2 % na 29 982,62 bodu a Nasdaqo 2 % na 13 070,6 bodu.

Za raketovým zhodnotení firmy GameStop stojí boj drobných amatérskych investorov s najväčšími hráčmi na trhu. Malí investori združení okolo platformy Reddit masovo skupujú akcie firmy GameStop. Tým vyháňajú ich cenu strmo nahor, čo spôsobuje straty hedgeovým fondom a iným veľkým hráčom, ktorí naopak špekulovali na prudký prepad ich hodnoty. Situáciu už pozorne monitoruje aj federálna Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC).