SaS nepodporí ústavný zákaz spaľovania rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

Zákon ide proti záujmom a odborným aj technologickým kapacitám Slovenska.

29. jan 2021 o 13:47 SITA

BRATISLAVA . Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporuje ústavný zákon o zákaze spaľovania rádioaktívneho odpadu zo zahraničia.

SaS to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca strany Ondrej Šprlák.

Návrh ústavného zákona, ktorý prezentovalo Ministerstvo životného prostredia, ide podľa SaS proti záujmom a odborným aj technologickým kapacitám Slovenska.

„Zákaz by spôsobil aj to, že tejto vysoko odbornej činnosti by sme sa vzdali v prospech firiem v iných krajinách. Spálený zahraničný odpad sa s identickým množstvom rádioaktivity, aká bola dovezená, vždy vracia do krajiny pôvodu. Na Slovensku teda neostáva nadbytočná rádioaktivita,“ uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre hospodárske záležitosti Radovan Kazda (SaS).

Ako dodal, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. (Javys) podľa neho podlieha prísnej kontrole a environmentálnym štandardom.