Rada pre reklamu: Sťažnosť komory potravinárov proti Lidlu je neopodstatnená

Lidl vyzýva komoru na konštruktívnu spoluprácu namiesto zbytočných sporov.

29. jan 2021 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu rozhodla, že spoty spoločnosti Lidl „Lacný Laci“ nie sú v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe.

Sťažnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) je teda neopodstatnená.

Diskont má za to, že SPPK v tvrdení, že vianočné reklamy Lidl boli poburujúce a neetické zavádzala a poškodila jeho dobré meno. Lidl by privítal, ak by sa SPPK radšej venovala zmysluplným a konštruktívnym systémovým riešeniam na prospech slovenských dodávateľov a zákazníkov ako hľadaniu problémov tam, kde nie sú. Spoločnosť o tom informovala v piatok.



„Už sa musí skončiť obdobie, v ktorom dovoľujeme nadnárodným obchodným reťazcom robiť si pomaly čokoľvek. Čo je to za doba, keď v období covidovej a environmentálnej krízy sú ľudia prostredníctvom reklám nabádaní k plytvaniu potravinami, nezmyselnému nakupovaniu? Vo svete ľudia hladujú a my máme vyhadzovať potraviny do koša, lebo ich kúpime vplyvom reklám až príliš?“ pýtal sa v sťažnosti voči Lidlu predseda SPPK Emil Macho. Predseda SPPK tým podľa diskontu v podstate naznačil, že slovenskí zákazníci sa nerozhodujú podľa vlastnej potreby a uváženia. Lidl je presvedčený, že potraviny kupujú zákazníci za účelom ich konzumácie a nie, ako tvrdí SPPK, na to, aby ich vyhadzovali do koša.