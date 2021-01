Zmeny v zodpovednosti za plán obnovy by boli neobhájiteľné, tvrdí Valášek

Nákup vlakom sa medzi zelené projekty nezaradí.

28. jan 2021 o 20:09 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) SR navrhlo zmeny, niektoré zásadné, vo viacerých projektoch, ktoré sú obsahom slovenského plánu obnovy a odolnosti. Tie, ktoré si zmenou metodológie vynútila Európska komisia (EK), sú podľa predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáša Valášeka (Za ľudí) v poriadku.

Varuje však pred medializovanými informáciami, že zodpovednosť za realizáciu plánu obnovy sa presúva medzi ministerstvami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vlaky medzi zelené projekty nepatria

EK v decembri 2020 rozhodla napríklad o zmene, že investície do vlakov sa nebudú rátať plne medzi zelené projekty.

Súvisiaci článok Vládne dlhy sa vlani zvýšili a dosiahli nový rekord Čítajte

"A keďže Komisia zároveň trvá na tom, že zhruba tretina všetkých projektov musí pomôcť zastaviť klimatickú zmenu, logicky sme museli prispôsobiť návrhy projektov. Podľa mne dostupných informácií pôjde menej na vlaky a viac na sieť dobíjacích staníc na elektromobily. Podobných zmien je tam viac a dávajú zmysel vo svetle novej metodológie Komisie," podotkol Valášek.

Samotné Ministerstvo financií (MF) SR uviedlo, že takéto dotváranie pravidiel na európskej úrovni nepomáha prácam na pláne obnovy, keďže do procesu tvorby vnášajú nové požiadavky. "Ostáva stále viacero otáznikov, na ktoré sme z EK nedostali odpoveď a bez ktorých nedokážeme niektoré komponenty dopracovať do požadovanej kvality. Robíme však všetko pre to, aby to bol najlepší možný plán, ktorého realizácia posunie Slovensko výrazne dopredu," povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO).

Kompetencie treba rozdeliť podľa odbornosti

Valášek však pripomína, že zodpovednosť za projekty v hodnote vyše piatich miliárd eur by mala byť pridelená podľa odbornosti. Reagoval tak na informácie z Denníka E o tom, že premiér Igor Matovič (OĽANO) žiada delenie peňazí v pomere podľa volebného výsledku. V praxi by to znamenalo, že ministerstvám, ktoré vedú koaličné strany SaS, Sme rodina a Za ľudí, by bola odobraná zodpovednosť za veľké časti plánu obnovy, vysvetľuje.

"Ak nemajú reformné plány ostať iba na papieri, ich realizácia musí byť v rukách odborníkov. Tí sú, samozrejme, aj v rezortoch pod OĽANO, ale nikto nie je expertom na všetko. Ak by sa mal reformný balík parcelovať podľa volebných výsledkov, a nie odbornosti, ohrozí to úspech reforiem," komentoval Valášek.

Rezort financií však tvrdí, že vo štvrtok uniknutá pracovná verzia plánu obnovy, z ktorej vyplývali medializované informácie o rozdeľovaní projektov v prospech koaličného hnutia OĽANO, už prešla niekoľkými zmenami a diskusia sa výrazne posunula.

Podľa Hegerových slov je plán obnovy v dnešnej podobe už prepracovanejší, detailnejší a zahŕňa nové oblasti, ktoré vo zverejnenej pracovnej verzii nie sú.