Európska komisia vydala sociálne dlhopisy v hodnote 14 miliárd eur

Desať miliárd eur je splatných v roku 2028, zvyšok v roku 2050.

27. jan 2021 o 19:50 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia (EK) vydala v rámci nástroja EU SURE sociálne dlhopisy v hodnote 14 miliárd eur.

Určené sú na pomoc pri ochrane pracovných miest a zamestnaných ľudí.

V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK na Slovensku.



EK vydala dva dlhopisy v hodnote desať miliárd a štyri miliardy eur. Spomínaných desať miliárd je splatných v roku 2028, zvyšok v roku 2050.



Po dlhopisoch bol medzi investormi vysoký dopyt, čo EK umožnilo získať veľmi dobré cenové podmienky. Tie sa postupujú priamo členským štátom Európskej únie.

Je to už štvrtá emisia dlhopisov v rámci programu SURE. Vďaka prvým trom emisiám medzi koncom októbra a koncom novembra 2020 získalo 15 členských štátov v rámci nástroja, medzi nimi i Slovensko, takmer 40 miliárd eur vo forme nadväzných úverov. V priebehu tohto roka sa bude EK snažiť prostredníctvom vydania dlhopisov EU SURE získať ďalších 35 miliárd eur.