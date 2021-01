Od začiatku roka nemôžu hrať hazardné hry ďalšie tri skupiny osôb

S hazardom sa musa rozlúčiť osoby s vyživovacou povinnosťou.

27. jan 2021 o 13:09 TASR

BRATISLAVA. Do registra vylúčených osôb sú od 1. januára zapisované ďalšie tri skupiny osôb, ktorým sa zakazuje účasť na hazardných hrách. Ide o osoby, ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, ďalej osoby, ktorým bola súdom uložená povinnosť platiť výživné na nezaopatrené dieťa, a osoby, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Táto povinnosť bola do zákona o hazardných hrách vložená už pri jeho prijatí v roku 2019, účinnosť však nadobudla až na začiatku tohto roka, informoval v stredu Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).

"Rozšírením registra vylúčených osôb sa naďalej zvyšuje ochrana problematických skupín obyvateľstva. Práve tie chceme chrániť pred negatívnymi dosahmi, ktoré môžu vyplývať z hrania hazardných hier a ktoré by sa mohli odraziť na kvalite ich života a sociálnom statuse ich rodín," uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Peter Andrišin.

Úrad je správcom registra, údaje mu však poskytujú viaceré organizácie. V prípade nových troch skupín sú to súdy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo vnútra SR, prípadne polícia.

Andrišin zdôraznil, že zavedením registra vylúčených osôb sa podarilo zamedziť vstupu problematických skupín obyvateľstva do kasín a herní. Register funguje od januára 2019. Eviduje osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré boli vylúčené z účasti na hazardných hrách. Okrem nových troch skupín tam patria aj poberatelia dávok v hmotnej núdzi a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a ktoré dali súhlas so zápisom do registra, a osoby, ktoré požiadajú o zápis z vlastnej iniciatívy. K 31. decembru 2020 bolo v registri evidovaných takmer 94.000 osôb.