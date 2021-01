Reštaurácie volajú po obmedzení použitia príspevku na stravovanie

Novela Zákonníka práce sa venuje aj zmenám v príspevku na stravovanie.

26. jan 2021

BRATISLAVA. Až 68 % prevádzkovateľov reštaurácií volá po obmedzení použitia príspevku na stravovanie len na gastro sektor.

Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre iniciatívu Pomoc pre gastro.

Táto zmena by podľa prevádzkovateľov znamenala dôležitú pomoc pre gastrosektor, ktorý je tvrdo zasiahnutý koronakrízou.

Na Slovensku dnes, v dôsledku hygienických obmedzení, významná časť stravného, ktoré v minulosti ľudia míňali v reštauráciách na jedlo, končí v maloobchode na potraviny. Tieto peniaze chýbajú reštauráciám.

„Ak aj krízu prežijeme, bude to veľmi ťažké. Preto by sme privítali, ak by sa gastrolístky a gastrokarty dali použiť aspoň počas stanoveného obdobia len v gastrosektore a nie v supermarketoch,“ vysvetlil prevádzkovateľ siete NP Patisserie, Koliba, Fresh Arsene Becker.

V zahraničí pritom príspevok na stravné podporujú či ho dokonca zvyšujú.

V súvislosti s krízou sa niektoré vlády európskych krajín rozhodli posilniť svoje poukážkové schémy, s cieľom oživiť miestnu ekonomiku a podporiť kúpnu silu zamestnancov s nízkym dopadom na verejné financie.

Je to prípad napríklad Rakúska, ktoré zdvojnásobilo daňové oslobodenie stravných lístkov, alebo Rumunska, ktoré ho zvýšilo o 25 %.

Vo Francúzsku stúpla hodnota gastrolístkov, čo v tejto situácii pomáha tamojším reštauratérom prežiť.

Parlament sa na januárovej schôdzi bude v druhom čítaní venovať aj zmenám v príspevku na stravovanie.

Novela Zákonníka práce bude okrem iného podľa prevádzkovateľov znamenať aj ďalší odliv peňazí.

Návrh pritom kritizuje okrem opozície aj časť zamestnávateľských združení. Spôsobí im totiž náklady navyše.

V prípade, že čo i len jeden zamestnanec bude chcieť dostávať gastrolístok alebo gastrokartu, bude musieť zamestnávateľ viesť dva paralelné systémy.

Ku kritickým hlasom týchto zmien sa pripojili aj slovenské reštaurácie.

V súčasnosti totiž podľa iniciatívy Pomoc pre gastro účelovo viazané stravné lístky predstavujú jediný nástroj, ktorý im garantuje, že zamestnanci minú stravné aj u nich.

„Aktuálne reštauračný sektor vo všetkých regiónoch Slovenska bojuje o prežitie. Snažíme sa udržať naše podniky, našich zamestnancov. Nedostali sme sľubovanú pomoc od štátu, čelíme exekúciám, nikto nám nevie povedať, na aké kroky sa máme v tomto roku pripraviť,“ upozornil člen iniciatívy Pomoc pre gastro Ladislav Pečenka.

A keďže reštaurácie očakávajú, že aj po odznení krízy pôjdu ich tržby v dôsledku pripravovanej zmeny v Zákonníku práce dole, považujú voľbu finančnej hotovosti za hrozbu pre gastrosektor aj do budúcnosti.