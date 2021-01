Aj Austrália sa postavila Googlu. Chystá sa spoplatniť zdieľanie správ

Google hrozí zrušením vyhľadávania.

22. jan 2021

SYDNEY. Americká technologická spoločnosť Google varovala Austráliu, že zablokuje svoj vyhľadávač, ak vláda presadí nový zákon, ktorým chce veľké internetové spoločnosti ako Google a Facebook donútiť, aby platili mediálnym firmám za právo používať ich obsah.

Hrozba Googlu je eskaláciou celosvetovo sledovaného sporu s vydavateľmi, ako News Corp, uviedla agentúra Reuters.

Problém pre správy z médií vo vyhľadávaní

59 miliónov austrálskych dolárov Toľko vlani zaplatil Google na daniach v Austrálii, zarobil 4,8 miliardy.

Austrália sa chystá schváliť zákon, ktorý by donútil technologické giganty dohodnúť sa s miestnymi vydavateľmi a spravodajskými médiami na platbách za ich obsah vložený do výsledkov vyhľadávania alebo spravodajstva. Ak by sa strany nedohodli, vláda by menovala arbitra, ktorý by o cene rozhodol.

Ak by sa tento návrh stal zákonom, nezostalo by Googlu nič iné, než prestať ponúkať v Austrálii službu vyhľadávania, uviedla výkonná riaditeľka Googlu pre Austráliu a Nový Zéland Mel Silvaová na vypočutí v senátnom výbore.

Dodala, že firma je ochotná platiť mediálnym spoločnostiam spravodlivo za používanie ich obsahu, ale nie za zverejnenie odkazov alebo úryvkov, ako určuje zákon. Navrhla tiež niektoré zmeny.

Premiér odmietol vyhrážky

Postoje Googlu kritizoval austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý uviedol, že si Austrália sama stanoví pravidlá. "Tí, ktorí chcú spolupracovať s Austrálčanmi, sú vítaní. Na vyhrážky nereagujeme," povedal premiér.

Rod Sims, predseda austrálskej komisie pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, ktorá dohliada na nové pravidlá, uviedol, že nedokáže predpovedať, čo technickí giganti urobia. Rokovania prirovnal ku "hre s ohňom".

"Hovoria o komerčnej dohode, ktorá by im zaručila plnú kontrolu. Podľa môjho názoru to nie je komerčná dohoda," povedal.

Vyhľadávanie je najlukratívnejšia služba

Google označil zákon za príliš rozsiahly a uviedol, že ponuka obmedzeného vyhľadávania by bola príliš riskantná. Reklamy pri vyhľadávaní sú totiž celosvetovo najväčším zdrojom tržieb aj zisku Googlu.

Firma síce nezverejnila údaje o svojich hospodárskych výsledkoch v Austrálii, na otázku jedného zo senátorov, koľko Google zaplatil na daniach, Silvaová uviedla, že vlani zaplatil približne 59 miliónov austrálskych dolárov (37,74 milióna eur), pričom príjmy predstavovali 4,8 miliardy dolárov (3,07 miliardy eur).

Austrália predstavila návrh zákona minulý mesiac, keď zistila, že Google a Facebook majú príliš veľkú trhovú silu v mediálnom priemysle.

Táto pozícia podľa vlády predstavuje potenciálnu hrozbu pre správne fungovanie demokracie.

Hrozba Googlu v Austrálii prichádza len niekoľko hodín potom, čo sa Google dohodol na platenom obsahu s francúzskymi vydavateľmi správ.