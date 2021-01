Zástupcovia energetických firiem upozorňujú na potrebu očkovania kľúčových zamestnancov

Tvrdia, že bez niektorých ľudí by nastal energetický kolaps.

21. jan 2021 o 20:25 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku môže vzrásť riziko v zásobovaní energiami, pokiaľ štát nezabezpečí v krátkom čase očkovanie pre strategických zamestnancov najdôležitejších energetických podnikov. Tie si doteraz plynule plnia úlohy pri preprave, distribúcii a dodávke elektriny, zemného plynu a tepla, no často na hrane rizika, že nedokážu pre rozširovanie sa ochorenia COVID-19 personálne zabezpečiť operatívne tímy.

Zástupcovia kľúčových energetických firiem upozorňujú úrady na hrozbu, ktorá vyplýva z rozhodnutia ministerstva zdravotníctva vylúčiť z vakcinačného plánu akékoľvek uprednostnenie zamestnancov kritickej infraštruktúry.

"Na Slovensku pracujú ľudia, bez ktorých by nastal energetický kolaps. Ide o stovky ľudí, ktorí sú na dispečingoch, nepretržitých prevádzkach v plynárňach a teplárňach, pri obsluhe elektrární a iných strategických objektoch. Z celkového počtu vakcín ide o zanedbateľné množstvá, no z hľadiska energetickej bezpečnosti ide o najdôležitejších ľudí, bez ktorých by sa nedostala potrebná energia ani do nemocníc, ktoré sú v prvej línií boja s pandémiou," povedal pre TASR predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Ako upozornil riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský, firmy zaviedli v prevádzkach najprísnejšie preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a pravidelne testujú svojich zamestnancov. Napriek tomu sa nový koronavírus nevyhol ani im.

"Vieme o tom, že na niektorých strategických miestach v krajine už zamestnanci nemajú možnosť ísť domov a nesmú opustiť karanténne pracoviská. Rovnako ako v nemocniciach sú do práce postupne povolávaní aj pozitívne testovaní pracovníci. Rozhodnutie nezaočkovať zvyšok ich zdravých kolegov, vnímame s obrovským sklamaním a doslova ako hazard s obyvateľstvom," zdôraznil Kvasňovský.

Na situáciu upozorňuje aj Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ slovenského prepravcu zemného plynu Eustream. Pre TASR zdôraznil, že energetikom nejde o žiadne privilégiá.

"Nežiadame očkovanie pre nikoho z manažmentu, ani z administratívy, ale výlučne ide len o najkritickejšie pozície. Našou povinnosťou je upozorniť na to, že je to otázka spoločnej energetickej bezpečnosti. Firmy zatiaľ situáciu zvládajú, no ľudia na nepretržitých prevádzkach dnes naozaj potrebujú pomoc," zdôraznil Ňukovič.

"Snažíme sa v tejto veci komunikovať so všetkými dotknutými inštitúciami, upozornili sme na to dávnejšie ministerstvá aj oficiálnymi listami, no zatiaľ bez výsledku," dodal Ňukovič.

O tom, akí sú kľúčoví ľudia na energetických dispečingoch dôležití, sa podľa energetikov Európa presvedčila len nedávno. Aj vďaka ich rýchlej a správnej reakcii, neprišlo na celom kontinente k fatálnemu blackoutu.