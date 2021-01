Severné Írsko má problémy s dodávkami potravín do obchodov po brexite

Menší maloobchodníci sa obávajú, že problémy potrvajú niekoľko mesiacov.

21. jan 2021 o 12:30 TASR

DUBLIN, BELFAST. Britská provincia Severné Írsko má problémy s dodávkami potravín. No zatiaľ čo Simon Coveney, minister zahraničných vecí susedného Írska, tvrdí, že je to dôsledok brexitu, jeho severoírsky kolega Brandon Lewis to pripisuje pandémii nového koronavírusu.

Podľa Coveneya určité kontroly tovaru medzi Britániou a Severným Írskom v rámci dohody o brexite spôsobujú problémy s dodávkami potravín.

"Regály (severoírskych) supermarketov boli pred Vianocami plné a teraz sú tu problémy, pokiaľ ide o dodávateľské reťazce, a to je jednoznačne záležitosť brexitu," povedal Coveney pre írsku televíziu ITV.

Dodal, že v rámci tzv. severoírskeho protokolu prebiehajú "určité kontroly tovaru prichádzajúceho z Británie do Severného Írska, čo spôsobuje určité narušenie v dodávkach".

Lewis s ním nesúhlasí a vyhlásil, že dôvodom prázdnych regálov v Severnom Írsku sú problémy s novým koronavírusom, nie brexit. "Tok potravín a tovaru spojený so severoírskym protokolom je v skutočnosti dobrý," povedal pre Sky News.

Podľa neho prázdne police v obchodoch v Severnom Írsku a tiež naprieč celou Britániou sú spojené s ochorením COVID-19 a niektorými ťažkosťami v prístavoch v Spojenom kráľovstve už pred Vianocami. "Supermarkety, s ktorými pravidelne komunikujeme, majú dobrý tok dodávok, čo je dôležité pre Severné Írsko," dodal.

Minulý týždeň severoírsky minister poľnohospodárstva Edwin Poots uviedol, že predpokladá veľkú krízu, keď na konci marca vyprší krátkodobá tolerancia obmedzujúca množstvo byrokracie potrebnej na presun potravinárskych výrobkov z Británie do Severného Írska.

Menší maloobchodníci sa obávajú, že problémy potrvajú niekoľko mesiacov pre nejasnosti v oblasti dovozu potravín z Británie po brexite.

Britská vláda zriadila špeciálny tím na spoluprácu so supermarketmi v Severnom Írsku, ktoré majú ťažkosti s dodávkami.

Dotklo sa to aj obchodov, ktoré vlastní spoločnosť Tesco. Najväčší britský maloobchodný reťazec uviedol, že zaznamenal problémy s niektorými dodávkami do Severného Írska od 1. januára, keď vstúpila do platnosti obchodná dohoda s EÚ po brexite.