Zamestnávatelia žiadajú znížiť sankčné úroky pri omeškaní odvodov

21. jan 2021 o 14:23 SITA

BRATISLAVA. Zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) žiadajú, aby vláda znížila sankčné úrokové sadzby pri omeškaní platieb sociálnych a zdravotných odvodov.

Súčasné sankčné úroky považujú za neopodstatnene vysoké.

Zníženie sankčných úrokov asociácia požadovala už v máji minulého roka.

Napriek opakovaným požiadavkám zamestnávateľov tejto téme vláda doteraz nevenovala pozornosť a problém neriešila, uvádza ASEP v tlačovej správe.

"Extrémne vysoké sankčné úroky na úrovni viac ako 15 % sú v súčasnej kríze pre mnohé podniky likvidačné. Mnohé firmy v pandémiou najviac postihnutých oblastiach hospodárstva nemajú zdroje ani na výplaty svojich zamestnancov, nieto ešte na platenie odvodov," upozorňuje prezident ASEP Jozef Špirko.

Sankčné platby, ktoré bude Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne v blízkej budúcnosti vymáhať od zamestnávateľov, budú podľa neho ďalšou ranou a možno aj poslednou predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktorých existencia je v súčasnosti najviac ohrozená.

Zníženie týchto sankcií môže podľa ASEP významne pomôcť a vhodne doplniť ostatné protikrízové opatrenia.

Toto opatrenie pritom nevyžaduje žiadne ďalšie zdroje zo štátneho rozpočtu

. "Zníženie sankčných úrokov pomôže predovšetkým tým podnikom, ktoré budú bojovať o svoju existenciu a v prípade ich krachu by štát nedostal nielen sankčné úroky, ale ani ďalšie dane a odvody, ktoré by mohli zaplatiť v budúcnosti," tvrdí asociácia. Zamestnávatelia opätovne žiadajú, aby sa aj touto témou ministerstvo financií a vláda urýchlene zaoberali a v skrátenom legislatívnom konaní predložili potrebné návrhy do parlamentu.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. V súčasnosti združuje 33 spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20-tisíc zamestnancov. ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov.