Na zvýšení nezamestnanosti v decembri vidieť dopady druhej vlny pandémie, tvrdí analytik

Úrady práce evidovali celkovo 227 341 ľudí bez práce.

21. jan 2021 o 11:11 SITA

BRATISLAVA. Vo vývoji miery nezamestnanosti na Slovensku na konci minulého roka je vidieť dopady druhej vlny pandémie a zavádzaných reštrikcií.

V reakcii na zvýšenie miery evidovanej nezamestnanosti v decembri minulého roka o 0,19 percentuálneho bodu na 7,57 % to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Noví nezamestnaní podľa neho pribúdali najmä z priemyselnej výroby, služieb, veľkoobchodu a maloobchodu. V nasledujúcich mesiacoch očakáva mierne zvýšenie nezamestnanosti v reakcii na ďalší vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj pre zvýšenú neistotu, čo sa bude premietať aj do rozhodovania firiem.



"Naďalej platí, že štátne opatrenia na ochranu zamestnanosti zohrávajú významnú úlohu a pri správnom nastavení majú aj v budúcnosti potenciál tlmiť negatívne dopady na trhu práce," upozornil analytik. Pre rýchle ekonomické zotavenie, najmä pre uvoľnenie tlaku na zamestnávateľov v službách či v obchode, je podľa analytika Slovenskej sporiteľne dôležité venovať pozornosť dobrému zvládnutiu vakcinácie, čo by vytvorilo potenciál na výraznejšie hospodárske oživenie už od neskorej jari či začiatkom leta.



Miera evidovanej nezamestnanosti bola v decembri minulého roka na úrovní 7,57 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,19 percentuálneho bodu a medziročne stúpla o 2,65 percentuálneho bodu. Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 207 184 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 5 236 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v decembri uplynulého roka na úrovni 8,3 %.

Medzimesačne vzrástla o 0,16 percentuálneho body.

Úrady práce evidovali celkovo 227 341 ľudí bez práce, čo je o 4 365 osôb viac ako v novembri 2020.

Podľa doby evidencie je až 79 667 uchádzačov evidovaných viac ako 12 mesiacov.