Vláda prerušila rokovanie o pláne širokopásmového pripojenia, potrebuje dáta

20. jan 2021 o 21:09 TASR

BRATISLAVA. Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) v stredu prerušil rokovanie o Národnom pláne širokopásmového pripojenia z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Ako pre TASR uviedol hovorca rezortu Michal Dyttert, prerušenie vyplýva z niekoľkých technických pripomienok, ku ktorým potrebuje ministerstvo získať dáta od operátorov a telekomunikačného úradu.

Po ich spracovaní bude rokovanie o tomto bode pokračovať.

Biele miesta

Podľa zatiaľ neschváleného materiálu by malo MIRRI pripraviť do 30. septembra štúdiu uskutočniteľnosti k širokopásmovému pripojeniu. Štúdia by mala následne stanoviť kritériá pre modely prioritizácie investícií do zlepšenia dostupnosti širokopásmového pripojenia.

"Model prioritizácie investícií bude pred vyhlásením dopytových výziev predložený na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze," uviedol rezort informatizácie v materiáli.

Cieľom samotného plánu je, aby každý obyvateľ SR bez ohľadu na to, kde býva, mal zabezpečený prístup - pokiaľ je to možné - k rovnakým vysokorýchlostným telekomunikačným službám bez ohľadu na miesto bydliska.

Ako vyčíslil rezort v materiáli, celková investičná medzera na dosiahnutie prístupu všetkých občanov a podnikateľov Slovenska k modernej infraštruktúre a digitálnym službám môže byť 925 miliónov eur.

MIRRI by chcelo súkromnému sektoru pomôcť štátnymi intervenciami a eliminovať tak "biele miesta" (obec, v ktorej je maximálne 50 % intravilánu pokrytého širokopásmovým pripojením, pozn. TASR).

"Prostriedky na financovanie intervencií zo strany štátu budú mať formu grantu a mali by pochádzať ako zo štátneho rozpočtu, tak z fondov EÚ," píše sa v materiáli. Rezort však zdôraznil, že štát by nemal vyplniť celú investičnú medzeru, mala by to byť kombinácia súkromných investícií operátorov a verejných peňazí.

Dva ciele

Rezort vyčíslil, že podpora širokopásmového pripojenia by si každoročne od roku 2021 do 2025 vyžiadala verejné investície vo výške 64 750 000 eur. Z toho viac ako 55 miliónov eur by malo byť každoročne investovaných z európskych zdrojov a zvyšok, takmer desať miliónov eur, by tvorilo spolufinancovanie.

Ako dodal rezort, jednou z možností by mohla byť aj verejne prevádzkovaná sieť, o ktorej zavedenie už nejaké pokusy boli, avšak nepriniesli výraznejšie výsledky a Slovensku ju neodporúča ani Európska komisia (EK). Širokopásmové siete by preto mali podľa rezortu ostať v rukách operátorov.

Materiál ráta s dvoma cieľmi Slovenska. Prvým je, že všetky domácnosti, či už vidiecke alebo mestské, by mohli mať do roku 2030 prístup k internetovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 megabitov za sekundu s možnosťou rozšírenia na gigabitovú rýchlosť.

Rezort by chcel tiež dosiahnuť, aby mali subjekty, ako sú školy, dopravné uzly či hlavní poskytovatelia verejných služieb, do roku 2030 prístup ku gigabitovému pripojeniu.

Intervenčný plán počíta s prípravnou fázou, ktorá by mohla trvať do konca roka 2021, a samotná štátna pomoc by sa mohla začať v roku 2022 a pokračovať až do roku 2030.