Ceny ropy vzrástli

Trhy podporili aj vyjadrenia nastupujúcej ministerky financií USA.

19. jan 2021 o 21:33 TASR

NEW YORK. Ceny ropy v utorok vzrástli o viac než percento, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k 56 USD za barel (159 litrov). Optimizmus na trhoch zvýšil blížiaci sa nástup Joea Bidena do funkcie prezidenta USA, keďže od jeho vlády si sľubujú vyššiu podporu americkej ekonomike. To by znamenalo aj zvýšený dopyt po rope.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 20.11 h SEČ 55,90 USD (46,08 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,15 USD (2,10 %).

Článok pokračuje pod video reklamou

Cena americkej ropy WTI s februárovým kontraktom, ktorý exspiruje v stredu (20. 1.), dosiahla 52,94 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 58 centov alebo 1,11 %.

Trhy podporili výsledky amerických bánk za posledný kvartál minulého roka, ako aj vyjadrenia nastupujúcej ministerky financií USA Janet Yellenovej, ktorá vyzvala kongresmanov, aby sa nebáli vysokých výdavkov na podporu ekonomiky.

Ako uviedla, prínos rozsiahlej finančnej pomoci firmám a obyvateľom výrazne prevýši náklady spojené s vyššou dlhovou záťažou.

Ropné trhy okrem toho podporili aj správy z Číny, ktoré signalizujú zvýšený dopyt po komodite.

Čína je najväčší dovozca ropy na svete a ako ukázali najnovšie údaje, produkcia tamojších rafinérií dosiahla v minulom roku rekordnú úroveň.