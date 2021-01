Únia má stratégiu na posilnenie odolnosti a otvorenosti eura

Únia chce dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti ekologického a digitálneho financovania.

19. jan 2021 o 18:23 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) predstavila v utorok novú stratégiu na podnietenie otvorenosti, sily a odolnosti hospodárskeho a finančného systému EÚ pre nadchádzajúce roky.

Cieľom stratégie je lepšie umožniť Európe zohrávať vedúcu úlohu v globálnej správe hospodárskych záležitostí a chrániť EÚ pred nekalými a zneužívajúcimi praktikami.

S tým sa spája aj záväzok Únie vytvoriť odolnejšie a otvorenejšie globálne hospodárstvo, dobre fungujúci medzinárodný finančný trh a mnohostranný systém založený na pravidlách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stratégia sa zaoberá i spôsobmi, ako posilniť infraštruktúru, ktorá je základom finančného systému EÚ a dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti ekologického a digitálneho financovania.

Navrhovaný prístup EK je založený na troch vzájomne sa posilňujúcich pilieroch - presadzovanie silnejšej medzinárodnej úlohy eura oslovením partnerov z tretích krajín s cieľom propagovať jeho používanie a podporovať rozvoj nástrojov a referenčných hodnôt denominovaných v eurách a posilnením eura ako medzinárodnej referenčnej meny v odvetví energetiky a komodít, a to aj pre vznikajúce energetické nosiče, ako je vodík; ďalší rozvoj infraštruktúr finančného trhu EÚ a zlepšenie ich odolnosti, a to aj pokiaľ ide o extrateritoriálne uplatňovanie sankcií tretími krajinami a do tretice podpora jednotného vykonávania a presadzovania vlastných sankcií EÚ.

V oblasti sankcií EK ešte v tomto roku vytvorí databázu - register výmeny informácií o sankciách. Jej cieľom bude zabezpečiť účinné podávanie správ a výmenu informácií medzi členskými štátmi a eurokomisiou o vykonávaní a presadzovaní sankcií.

Komisia chce spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení jednotného kontaktného miesta pre otázky presadzovania a vykonávania s cezhraničným rozmerom a zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ poskytnuté tretím krajinám a medzinárodným organizáciám nevyužívali spôsobom, ktorý porušuje sankcie EÚ.

Okrem toho EK zriadi špecializovaný systém umožňujúci anonymné oznamovanie obchádzania sankcií.

Nová stratégia vychádza z oznámenia z roku 2018 o medzinárodnej úlohe eura, ktoré sa zameriavalo na posilnenie a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie. V stratégii sa takisto zohľadňuje bezprecedentný plán obnovy s názvom EÚ budúcej generácie, ktorý bol prijatý na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 s cieľom pomôcť európskym ekonomikám zotaviť sa a uskutočniť zelenú a digitálnu transformáciu.

Eurokomisár zodpovedný za hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti odkázal, že posilnenie medzinárodnej úlohy eura môže ochrániť hospodárstvo EÚ a jej finančný systém pred devízovými šokmi, znížiť závislosť od iných mien a zabezpečiť nižšie transakčné, zaisťovacie a finančné náklady pre podniky z Únie.

Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová doplnila, že silné euro je dôležité pre odvetvie energetiky.

"Na trhoch EÚ s energiou sa úloha eura v posledných rokoch výrazne zvýšila. Pokiaľ ide o zmluvy o zemnom plyne, jeho podiel sa zvýšil z 38 % na 64 %. Musíme zabezpečiť, aby tento trend pokračoval na novovznikajúcich trhoch, napríklad v oblasti vodíka, ako aj na strategických trhoch s obnoviteľnými zdrojmi energie, kde je EÚ svetovým lídrom," vysvetlila komisárka.

Podľa jej slov EK chce posilniť úlohu eura aj pri financovaní udržateľných investícií, najmä ako meny zelených dlhopisov.