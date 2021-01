Európske automobilky majú pre pandémiu nedostatok čipov

Výrobcovia čipov pre koronakrízu v automobilovej výrobe reorganizovali svoju produkciu.

19. jan 2021 o 13:37 TASR

HANNOVER. Európske automobilky, ktoré sa začali zotavovať z "pandemických prepadov", čelia novému tlaku: nedostatku polovodičov, jedného z kľúčových komponentov.

Počas krízy, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, "museli výrobcovia čipov reorganizovať svoje kapacity a nájsť nových zákazníkov, čo sa podarilo", uviedol Wolfgang Weber, výkonný riaditeľ ZVEI, združenia z nemeckého elektrotechnického priemyslu.

To viedlo k zvýšeniu objednávok od výrobcov zábavných zariadení, ako sú televízory, hi-fi a herné konzoly, a tiež v odvetviach biotechnológií a výpočtovej techniky.

Automobilový priemysel sa však odrazil od dna rýchlejšie, ako sa očakávalo, čo znamená väčší dopyt po čipoch používaných v čoraz sofistikovanejších elektronických súčiastkach vozidiel.

"Výrobcovia čipov však potrebujú niekoľko mesiacov na to, aby opäť zmenili svoju výrobu a dokázali znova uspokojiť dopyt. Bohužiaľ, sa to nedá urobiť rýchlejšie. Výrobcovia automobilov by to mali pochopiť a v budúcnosti to brať do úvahy," vysvetlil Weber.

Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) uviedlo, že "intenzívne pracuje na zabezpečení dodávok polovodičov", a to aj v spolupráci s nemeckou vládou.

Nedostatok komponentov už viedol k zrušeniu zmien a zníženiu výroby v automobilkách Volkswagen, Audi a Daimler, ktoré znova zaradili viac zamestnancov do štátnej schémy ochrany pracovných miest, kurzarbeit.

Nemeckí odborníci poukázali aj na sekundárny efekt, a to zníženej produkcie niektorých komponentov v Číne.

Podľa Nemeckej agentúry pre minerálne zdroje (DERA) bolo v tejto krajine nedávno zatvorených dvadsať závodov na silikón.

Jedným z dôvodov je údajné dlhšie sucho v určitých regiónoch, čo malo za následok pokles výkonu vodných elektrární.

"A je potrebné vyrovnať straty z výroby súvisiace s koronavírusom," uviedol šéf DERA Peter Buchholz. Nemyslí si však, že problémy s dodávkami budú dlhodobé.

Medzitým združenie ZVEI vyzvalo európskych výrobcov čipov, aby posilnili svoje výrobné kapacity s cieľom zabezpečiť "technologickú suverenitu".