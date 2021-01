Dotácie na nájomné dostávajú podľa Transparency aj firmy bez priestorov

Mimovládna organizácia našla po preskúmaní minuloročných dotácií pochybnosti pri 24 spoločnostiach.

19. jan 2021 o 11:47 SITA

BRATISLAVA. Štátne dotácie na nájomné dostávajú podľa zistení Transparency International Slovensko aj firmy bez priestorov či adekvátnych tržieb. Mimovládna organizácia našla po preskúmaní minuloročných dotácií pochybnosti pri 24 spoločnostiach s celkovou pridelenou dotáciou 1,4 mil. eur.

Ministerstvo hospodárstva pritom v rámci prvej vlny vyplatilo 19 359 žiadostí v celkovej výške takmer 40 miliónov eur.

Ako ďalej informuje TIS vo zverejnenom blogu, v tejto súvislosti už podala podnet na podozrenie zo subvenčného podvodu na rezort hospodárstva i prokuratúru.



Transparency upozorňuje, že v prípade poskytovania tejto formy štátnej pomoci sa dotačné zmluvy povinne nezverejňujú. Žiadatelia na ministerstvo neposielajú kópie nájomných zmlúv, potvrdenie o vlastníctve či prenájme nehnuteľností. Vo formulári len vyplnia, s kým majú nájomný vzťah, adresu prevádzky, aká je suma nájomného a o akú výšku dotácie žiadajú.

„Tento systém je tak ľahko zneužiteľný, lebo nájomné zmluvy medzi súkromnými stranami nie sú jednoducho verejne dostupné, a dohodnutá výška nájomného medzi dvoma súkromníkmi vlastne nemá strop," konštatuje TIS. Aktuálne už za rovnakých podmienok beží druhá vlna poskytovania dotácií.



„Ak chceme zo spoločných peňazí pomáhať tým, čo pomoc potrebujú, a ktorých pandémia naozaj zasiahla, mal by rezort hospodárstva zmeniť prístup ku kontrole prideľovaných miliónov. Je tiež najvyšší čas vrátiť sa k podpisovaniu zmlúv s prijímateľmi dotácií a k ich zverejňovaniu, ako to robia ostatné dotačné schémy," odporúča ministerstvu mimovládna organizácia. Zároveň by podľa nej mal rezort v prípade potvrdenia podozrení, žiadať vyplatené finančné prostriedky späť.



Poskytovanie dotácií na nájomné je založené na dohode medzi nájomcom a prenajímateľov.

Oprávnenými žiadateľmi sú nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.