Slovensko v úvode roka opäť predalo dlhopisy za stovky miliónov

Aukcie budú pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou.

18. jan 2021 o 12:38 SITA

BRATISLAVA. Slovensko v úvode roka opäť predalo dlhopisy za stovky miliónov eur. V pondelňajších aukciách štyroch emisií štátnych bondov totiž investori nakúpili slovenské cenné papiere za 549,6 milióna eur.

Celkový dopyt pritom dosiahol 655,2 milióna eur. Aukcie budú pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou, kde budú môcť investori nakúpiť slovenské štátne dlhopisy ešte za 110,1 mil. eur.

Vyplýva to z údajov zverejnených Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najväčšiu sumu v pondelňajších aukciách štát získal predajom dlhopisov splatných v októbri 2030, a to 190 mil. eur pri priemernom výnose do splatnosti -0,4192 % p.a. Celkový dopyt po týchto cenných papieroch dosiahol 223 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie bude ešte investorom k dispozícii 38 mil. eur pri priemernej cene 114,1067 %.



Druhý najvyšší predaj zaknihovali dlhopisy splatné v júni 2028 v sume 167 mil. eur s priemerným výnosom -0,5342 % p.a. Celkový dopyt v tejto aukcii dosiahol 184 mil. eur. V nekonkurenčnej časti aukcie bude ešte investorom k dispozícii 33,4 mil. eur s priemernou cenou 111,5999 percenta.



Nasledovali dlhopisy splatné v máji 2032, ktorých sa predalo za 114,2 mil. eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol -0,3337 % p.a.

Celkový dopyt po týchto cenných papieroch dosiahol 141,2 mil. eur. Rovnako tieto dlhopisy bude ARDAL ponúkať v utorok v nekonkurenčnej časti aukcie, a to v objeme 22,9 mil. eur pri priemernej cene 115,4025 %.



Najmenší objem zdrojov zo štyroch ponúkaných emisií získal štát v pondelňajších konkurenčných aukciách predajom dlhopisov splatných v januári 2031. Akceptovaný objem dosiahol 78,4 mil. eur s priemerným akceptovaným výnosom do splatnosti -0,4622 % p.a.

Celkový dopyt v tejto aukcii dosiahol 107 mil. eur. V nekonkurenčnej časti bude z tejto emisie k dispozícii na predaj ešte 15,8 mil. eur s priemernou cenou 121,4188 percenta.