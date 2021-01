Úverovanie v tomto roku podľa analytikov zosilnie

Dopyt po novom bývaní bude aj v tomto roku silný.

18. jan 2021 o 12:40 SITA

BRATISLAVA. Situácia na trhu s úvermi by mala byť aj v tomto roku priaznivá. Už vývoj počas koronakrízy vlani prekvapil.

Na jednej strane výrazným poklesom záujmu o spotrebné úvery, na druhej strane silným rastom hypoték. Slováci si však aj napriek všeobecnej neistote brali úvery. Čísla nových úverov boli ku koncu vlaňajška vysoké.

Analytici predpokladajú, že nízke úrokové sadzby pretrvajú ešte dlhší čas.



„Myslím si, že úverovanie v tomto roku zosilnie a medziročný rast sa opäť dostane do blízkosti 10 percent,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Je to dané podľa neho silným rastom cien nehnuteľností, ktorý nepoľavil ani počas koronakrízy.

Dokonca v treťom kvartáli 2020 to bol najvyšší medziročný nárast cien bývania od finančnej krízy. „Vzhľadom na to, že ceny bytov výrazne rastú a domy zaostávajú len o kúsok, je nárast objemu hypoték nevyhnutným dôsledkom,“ hovorí Búlik.

Keďže na trhu nie je podľa neho dôvod na výrazné spomalenie rastu a naopak, úspory domácností počas koronakrízy narástli, bude dopyt po novom bývaní aj v tomto roku silný.



Všetko však podľa riaditeľky pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Evy Šablovej závisí od toho, ako sa na začiatku roka vyvinie situácia okolo pandémie koronavírusu.

„Jej vplyv na ekonomiku, zamestnanosť a v konečnom dôsledku priechodnosť úverov v bankách zatiaľ nevieme predpokladať,“ povedala Šablová. Banky sa budú musieť popasovať s hrozbou klesajúceho zisku, taktiež bude dôležité sledovať situáciu okolo ukončených odkladov splátok úverov.



Pokles by podľa Šablovej mohli naďalej zaznamenávať spotrebiteľské úvery, o ktoré bol už v vlani nižší záujem aj zo strany klientov. Spotreba je v úzadí, ale dopyt po nehnuteľnostiach a atraktívne kampane bánk budú stále motivovať ľudí žiadať či už o nový alebo refinančný úver s ručením nehnuteľnosťou. „Otázkou zostáva, ako budú banky nastavené z hľadiska akceptácie rizika a či sprísnia pravidlá v poskytovaní úverov,“ uviedla pre agentúru SITA Šablová.



Ako pokračoval spolumajiteľ a krajský riaditeľ Sophistic Pro finance Radoslav Valko, v celej Európskej únii sú úrokové sadzby veľmi nízke a v rámci Slovenska ich môžeme považovať za jedny z najnižších. V prípade úverov na bývanie očakáva nízke úrokové sadzby ešte dlho, vzhľadom na ekonomické stimuly v rámci EÚ.

Preto Valko odporúča tým ľuďom, ktorí majú voľné finančné prostriedky, aby sa efektívne zadlžili úverom s úrokovou sadzbu pod jedno percento. Voľné zdroje môžu využiť na násobenie svojho kapitálu. „Avšak platí to len do momentu, kým sa situácia na trhu nezmení. V opačnom prípade, teda v prípade rastu úrokových sadzieb, by som odporúčal tieto úvery ukončiť,“ dodal Valko.