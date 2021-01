Šefčovič: Peniaze z fondu obnovy by mohli prísť pred letom

Eurokomisia momentálne posudzuje 13 plánov, medzi ktorými je aj ten slovenský.

17. jan 2021 o 15:25 TASR

BRATISLAVA. K peniazom z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie (EÚ) by sa mohli členské krajiny začať dostávať už pred letnými prázdninami, také sú snahy Európskej komisie (EK).

V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Podľa jeho slov má EK momentálne k dispozícii jednotlivé národné plány obnovy od 13 krajín vrátane Slovenska.

"Plán obnovy a naštartovania tohto nového nástroja novej generácie je absolútne kľúčový na to, aby sme mohli naštartovať európsku a, samozrejme, aj slovenskú ekonomiku," uviedol Šefčovič s tým, že rýchlosť tohto naštartovania bude závisieť od toho, ako rýchlo sa uskutoční ratifikácia plánu obnovy EÚ v parlamentoch jednotlivých členských krajín.

"Potrebujeme mať súhlas od všetkých členských krajín na to, aby sme mohli ako EK ísť na finančné trhy a v mene EÚ si požičať tie prostriedky, ktoré by sme my v ideálnych podmienkach chceli už pred letnými prázdninami vo forme zálohových platieb transferovať do jednotlivých členských krajín," avizoval Šefčovič.

Druhou stránkou však podľa neho je to, ako dobre sú jednotlivé národné plány pripravené. EK momentálne posudzuje 13 plánov, medzi ktorými je aj ten slovenský.

"Diskusia prebieha veľmi intenzívne. To časovanie je naplánované tak, aby sme k aprílu tohto roka mali tieto plány vzájomne odsúhlasené, aby tam boli dohodnuté tie ciele a míľniky a aj to, akým spôsobom budú transfery z rozpočtu EÚ potom prichádzať na Slovensko," komentoval Šefčovič.

Ako však upozornil, nemalo by sa zabúdať ani na to, že ku koncu tohto roka by sa Slovensko a ostatné krajiny EÚ mali dostať čo najbližšie k dohode aj o čerpaní sedemročného európskeho rozpočtu na roky 2021 - 2027.

"Bude to veľmi dôležitý rok - ako naštartovať čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy, ale takisto aj z toho klasického sedemročného rozpočtu. Hovoríme o čísle okolo 25 miliárd eur, čiže myslím si, že malo by to byť určite popri boji s pandémiou jednou z priorít vlády Slovenskej republiky, lebo je to pre Slovensko jedinečná šanca, ako zmodernizovať našu krajinu," uzavrel Šefčovič.