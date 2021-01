Sociálna poisťovňa vlani ušetrila na svojej prevádzke 46,5 milióna eur

Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Juraj Káčer.

15. jan 2021 o 10:47 (aktualizované 15. jan 2021 o 11:43) TASR

BRATISLAVA. Sociálnej poisťovni sa vlani napriek zvýšeným úlohám počas pandémie podarilo ušetriť v správnom fonde 46,5 milióna eur.

Okrem nevyčerpania finančnej rezervy na náklady spojené s pandémiou ochorenia Covid-19 vo výške 37 miliónov eur SP nevyčerpala ani prostriedky zo zákonom určeného správneho fondu.

Poisťovňa získala na svoju prevádzku z príspevkov poistencov 207,5 milióna eur a jej náklady na správu dosiahli výšku 198 miliónov eur. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Ušetrené peniaze sa vrátia do systému poisťovne po schválení účtovnej uzávierky. "Týchto 46,5 milióna prejde do takzvaného fondu solidarity a odtiaľ sa budú dofinancovávať fondy či už dôchodkové, nemocenské, poistenie v nezamestnanosti... proste všetky fondy, ktoré to budú potrebovať," povedal Káčer.

Ušetriť sa podľa neho podarilo napríklad na open sourcových riešeniach IT systémov, a to 800-tisíc eur za rok.

Rokovaním s dodávateľmi informačných systémov sa SP podarilo ušetriť ďalších 200-tisíc eur. Sociálnej poisťovni sa zároveň vlani podarilo skrátiť proces rozhodnutí o poskytnutí dávky z 22 dní v prvej vlne pandémie na 12 dní v druhej vlne.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vyzdvihol, že sa výsledok podarilo dosiahnuť napriek poklesu počtu aktívnych pracovníkov a medziročnému zvýšeniu počtu vyplatených dávok o 40 percent. Poisťovni, tak ako aj iným prevádzkam chýbali zamestnanci nakazení novým koronavírusom, ale aj tí, ktorí boli v karanténe alebo na pandemických PN či OČR.

Podľa ministra bolo za prvých sto dní od vymenovania Káčera do funkcie okrem úspor dôležité aj posilnenie interných kapacít informatikov. SP by niektoré informačné systémy chcela vytvoriť, naprogramovať aj spravovať vlastnými zamestnancami.

Medzi najprínosnejšie rozhodnutia Krajniak zaradil aj schválenie vlastnej strážnej služby či rozhodnutie o vytvorení takzvanej elektronickej PN. Jej zavedenie by malo ušetriť čas poistencov aj zamestnávateľov.

Sociálna poisťovňa má viac ako 5400 zamestnancov, 38 pobočiek a 44 vysunutých pracovísk a v roku 2021 bude hospodáriť s rozpočtom väčším ako desať miliárd eur.