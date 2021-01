Francúzska vláda ostro zareagovala na možnosť prevzatia Carrefouru

Carrefour kontroluje zhruba pätinu francúzskeho potravinového trhu.

14. jan 2021 o 18:25 TASR

PARÍŽ. Francúzska vláda zaujala tvrdý postoj voči akémukoľvek prevzatiu francúzskeho maloobchodného reťazca Carrefour zahraničnou spoločnosťou.

To naznačuje, že ponuka kanadskej spoločnosti Alimentation Couche-Tard na prevzatie Carrefouru za zhruba 20 miliárd dolárov (16,5 miliardy eur) nemá veľké šance na úspech. Akcie Carrefouru reagovali poklesom približne o dve percentá.

Ako pre agentúru Reuters povedal francúzsky minister financií Bruno Le Maire, vláda urobí všetko preto, aby udržala potravinovú bezpečnosť.

"Ak by Carrefour kúpila zahraničná spoločnosť, bol by to pre nás všetkých nemalý problém," povedal Le Maire s tým, že potravinová bezpečnosť je kľúčová.

Carrefour, ktorý kontroluje zhruba pätinu francúzskeho potravinového trhu, zohral po nástupe pandémie nového koronavírusu významnú úlohu v plynulom zásobovaní potravinami.

Navyše, ponuka kanadskej spoločnosti na najväčší maloobchodný reťazec v Európe zaujíma francúzsku vládu aj z toho dôvodu, že Carrefour je jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine. Ministerka práce Élisabeth Borneová už vyhlásila, že je proti prípadnému uzatvoreniu dohody medzi spoločnosťami.

Zdroj blízky Carrefouru však uviedol, že reakcia francúzskeho ministra financií spoločnosť prekvapila. "Sme prekvapení z takej rýchlej reakcie, keďže rokovania sú iba predbežné," uviedol zdroj.

V podobnej veci zareagovala francúzska vláda ostro už v roku 2005, keď sa objavili špekulácie, že americká nápojová spoločnosť PepsiCo by mohla prevziať francúzsky potravinársky koncern Danone.

Odvtedy Francúzsko sprísnilo pravidlá v oblasti fúzií a akvizícií, aby ochránilo pred prevzatím firmy, ktoré sú považované za strategické.