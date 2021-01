Stredoslovenská distribučná preinvestovala 43 miliónov eur

Na tento rok si distribučka vyčlenila na investície 50 miliónov eur.

14. jan 2021 o 16:12 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) v minulom roku preinvestovala 43 miliónov eur.

Pre pandémiu koronavírusu o sedem miliónov menej, ako plánovala.

Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca SSD Miroslav Gejdoš, aj na tento rok si distribučka vyčlenila na investície 50 miliónov eur.

„V sťažených podmienkach sme sa snažili zrealizovať čo najviac investičných akcií, ale bolo to veľmi náročné. Niektoré sme museli presunúť o niekoľko mesiacov a sú aj také, ktoré dokončíme v tomto roku. Komplikácie nám spôsobovalo najmä to, že pandémia zasiahla našich dodávateľov konštrukčných materiálov, prác, ale aj inštitúcie, ktorých súčinnosť je podľa legislatívy nevyhnutná,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ divízie energetické aktíva SSD Josef Nováček. Aktivity SSD výrazne podľa neho ovplyvnilo aj rozhodnutie utlmiť na štyri mesiace všetky práce s negatívnym dopadom na odberateľov. Energetici nevykonávali žiadne plánované činnosti, pri ktorých by obmedzovali dodávku elektriny.

Aj napriek pandémii sa stredoslovenským energetikom podarilo vybudovať nové vedenia umožňujúce pripojenie nových zákazníkov. „Pri tomto sme dokonca prekonali plán. Tieto stavby si totiž nevyžadujú dlhodobé odstávky elektriny u existujúcich odberateľov. Na druhej strane, rekonštrukcie vedení nízkeho a vysokého napätia sa v drvivej väčšine nezaobídu bez obmedzení, takže v tomto smere sme zaznamenali sklz,“ dodal Nováček.

Na úrovni veľmi vysokého napätia sa distribučnej spoločnosti podarilo zrealizovať niekoľko strategických investícií. Najvýznamnejšími boli podľa Nováčka rekonštrukcie rozvodní v Sučanoch, Kysuckom Novom Meste, Hričove a tiež rekonštrukcia vedení medzi Sučanmi a Varínom. „Okrem toho sme vymenili izolátory na viacerých vedeniach s napätím 110 kilovoltov,“ konštatoval Nováček.

Stredoslovenskí energetici taktiež dokončili IT projekty. „Spustili sme elektronický kanál podávania žiadostí súvisiacich s distribučnou sústavou. Od novembra minulého roka je táto forma komunikácie v plnej prevádzke. Keďže majú obmedzenia pohybu a kontaktov v rámci SR veľký dopad na našich zákazníkov, táto forma je maximálne výhodná, byrokraticky nenáročná a dostupná odvšadiaľ, kde je internet,“ konštatovala riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD Anna Rechtoríková, s tým, že firma pripravila aj aplikáciu pre samoodpočet elektromera.