Medzery z DPH by sa podľa živnostíkov nemali dobiehať priamymi daňami

Živnostenská komora kritizuje návrh ministerstva financií.

14. jan 2021 o 15:51 SITA

BRATISLAVA. Zavedenie povinnosti pre podnikateľov zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe neprinesie v praxi pozitívny efekt pre podnikateľa.

Pre agentúru SITA to uviedol Jaroslav Juriga zo Slovenskej živnostenskej komory (SŽK).

Upozorňuje na to, že zámer ministerstva financií vychádza z potreby zníženia medzery vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH).

Živnostenská komora preto odporúča rezortu financií zamerať pozornosť práve na DPH, skvalitniť vykazovanie DPH a neriešiť medzeru vo výbere DPH opatreniami v oblasti priamych daní.

"Navrhujeme zvážiť, aby drobné transakcie boli vyňaté z tejto povinnosti, nakoľko spôsobia zvýšenie byrokratickej náročnosti a v konečnom dôsledku nedokážu svojím celkovým objemom napomôcť k zlepšeniu výberu daní," uviedol riaditeľ úradu SŽK. Pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí vystavujú faktúry samostatne, bude podľa Jurigu používanie ďalšieho softvéru finančnej správy komplikované a zaťažujúce. "Existujúce IT služby štátu voči podnikateľom sú často nedostatočne výkonné, v určitých procesoch neprepojené, technicky neodladené a sú známe aj výpadkami služieb," varuje predstaviteľ živnostenskej komory. Ak má podľa Jurigu štát záujem o takéto riešenie pre živnostníkov a malých podnikateľov, mal by pripraviť dostupné, funkčné, stabilné a užívateľsky jednoduché riešenie.

"Dôležité budú ďalšie detaily návrhu a najmä výpočet dopadov na podnikateľské prostredie," povedal. Dlhodobým problémom v oblasti DPH je podľa komory neúmerné zaťaženie subjektov v obchodnom reťazci. "Platobná povinnosť by podľa nášho názoru mala byť postupne prenesená na posledný subjekt v obchodnom reťazci," tvrdí Juriga. Problém platenia preddavkov na DPH sa v čase koronakrízy ešte prehĺbil, čo neúmerne zaťažuje podnikateľov. "V žiadnom z vládnych opatrení sa tejto problematike nevenuje pozornosť," upozornil predstaviteľ živnostenskej komory.

Dosah navrhovaného opatrenia na zlepšenie výberu DPH je nejasný, povedala pre agentúru SITA generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová. "Reálne hrozí, že vznikne ďalšia cesta pre štát, ako ukladať pokuty tým podnikateľom, ktorí možno nebudú dostatočne digitálne zdatní, aby zvládali správne takéto nové povinnosti," upozornila.

Pre všetkých podnikateľov by sa mala zaviesť povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa. Podnikatelia by mali byť zároveň povinní zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Samotný návrh zákona by malo ministerstvo financií predložiť na pripomienkovanie v marci tohto roka.

"V skutočnosti táto legislatíva ide smerom k podnikateľom," uviedol na stredajšej tlačovej besede minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Podľa neho štáty smerujú k vyššej digitalizácii aj pri účtovných procesoch. "Táto e-faktúra by mala odbremeniť podnikateľov, mala by nahradiť mechanizmus kontrolných výkazov," tvrdí Heger. Podľa neho pôjde o automatizovaný aj jednoduchší systém. Podľa neho ide o veľmi úspešný nástroj transparentnosti a boja proti daňovým únikom. "Tým, že bude systém automatický a digitálny, odbremení podnikateľov od ďalších výkazov, ktoré v súčasnosti musia podávať," dodal.