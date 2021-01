SaS nepodporí povinné testovanie zamestnacov vo firmách

Nevidí zmysel, aby bola časť zamestnancov testovaná každý deň a niektorí vôbec.

14. jan 2021 o 9:55 (aktualizované 14. jan 2021 o 10:59) SITA, TASR

BRATISLAVA. Minister hospodárstva Richard Sulík predloží na rokovanie vlády návrh na uskutočnenie dobrovoľného testovania vo firmách.

Ako na štvrtkovej tlačovej besede uviedol šéf rezortu hospodárstva, s povinným testovaním nesúhlasia, keďže môže byť v rozpore so zákonom.

"Zamestnávateľov by sme nemali zaťažovať ďalšími povinnosťami. Určite to nebude povinné, bude to na dobrovoľnosti," skonštatoval.

Ako zároveň dodal, nevidí zmysel, aby bola časť zamestnancov testovaná každý deň a niektorí vôbec. "Ten systém musí byť chytrejší," tvrdí Sulík.

Na návrhu pracuje spolu s fabrikami a konečná podoba testovania bude odsúhlasená všetkými zamestnávateľskými zväzmi.

Podniky by pritom podľa ministra mali dostať k dispozícii testy a mali by byť taktiež finančne kompenzované, a to približne na takej úrovni, ako mobilné odberové miesta.

SaS tiež nesúhlasí s celoplošným testovaním v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. Strana podporí celoslovenské testovanie v prípade, že bude realizované prostredníctvom navýšenia kapacít mobilných odberových miest.

"Teda budú motivovaní robiť viac testov. Možno zriadia viac odberných miest, niektoré možno budú otvorené cez víkend," dodal.

Zdôraznil, že pri testovaní budú presadzovať zmysluplný postup. "Takým štýlom, ako to bolo v novembri, to považujem za plytvanie zdrojmi, personálnymi aj finančnými," podotkol s tým, že testovať treba hlavne najviac premorené okresy.